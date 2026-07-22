Pemain sayap Belanda milik West Ham United, Crysencio Summerville, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan kepindahannya ke klub Arab Saudi, Al Hilal, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al Hilal sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut Summerville pada bursa transfer musim panas kali ini dengan nilai 80 juta euro, menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Swilhy, menegaskan bahwa pemain sayap asal Belanda itu sudah menjalani tes medis yang diminta oleh Al Hilal dalam beberapa jam terakhir, setelah ia menyetujui kepindahan ke klub tersebut.

Jurnalis Arab Saudi itu, melalui cuitan di akun pribadinya di situs "X", mengisyaratkan bahwa tanda tangan final adalah satu-satunya hal yang memisahkan Al Hilal dari menuntaskan transfer ini secara resmi.

Di sisi lain, jurnalis Arab Saudi lainnya, Saif Al Saif, mengungkap gaji yang akan diterima Summerville bersama Al Hilal selama masa kontraknya.

Al Saif menjelaskan bahwa Al Hilal menawari pemain berusia 24 tahun itu gaji tahunan senilai 12 juta euro beserta tambahannya, dan menilai jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan mayoritas pemain klub-klub milik Dana Investasi Publik Arab Saudi.

Nama Summerville menonjol pada turnamen Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain inti di seluruh pertandingan timnas Belanda, setelah ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.

Jauh dari timnas Belanda, Summerville menampilkan level yang mengesankan sepanjang musim lalu bersama West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan, mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist.

Pemain berusia 24 tahun itu pada dasarnya piawai di posisi sayap kiri, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kanan, di samping posisi penyerang murni dan playmaker, meski lebih jarang.