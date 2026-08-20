Menunggu tes medis: Ayoub Bouaddi selangkah lagi menuju Manchester City

Klub Manchester City sedang memberikan sentuhan akhir pada salah satu transfer pemain muda paling menonjol musim panas ini, dengan mendekati penyelesaian kesepakatan untuk merekrut talenta Maroko yang tengah bersinar, Ayoub Bouaddi, bintang lini tengah klub Prancis, Lille.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana menyeluruh yang dipimpin oleh pelatih baru The Citizens, Enzo Maresca, yang berupaya memperkuat dan mengembangkan skuad tim untuk persiapan musim baru, setelah klub berhasil merampungkan sejumlah transfer besar, yang paling menonjol adalah rekrutmen Elliot Anderson dari Nottingham Forest usai persaingan sengit dengan tim-tim besar Premier League.

Pengganti Rodri yang Dinanti

Sejumlah laporan sebelumnya telah menegaskan keinginan manajemen City untuk merekrut Ayoub Bouaddi, sebagai pengganti ideal untuk menutupi kepergian yang dinanti-nanti dari kapten tim asal Spanyol, Rodri, ke Barcelona, mengingat bintang Maroko itu memiliki kemampuan teknis yang luar biasa serta kepiawaian dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo pertandingan meski usianya masih muda.

Romano Mengakhiri Perdebatan

Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengakhiri perdebatan seputar kesepakatan ini, di mana ia menegaskan melalui akun resminya di platform "X" bahwa Manchester City akan menjalani putaran terakhir dan menentukan dari negosiasi dengan manajemen klub Lille guna merampungkan kesepakatan secara final dalam waktu yang sangat dekat.

Romano menekankan bahwa pemain muda Maroko itu berada dalam kondisi penuh penantian, dan hanya menunggu klubnya mendapatkan lampu hijau serta persetujuan akhir untuk terbang ke Inggris guna menjalani tes medis dan menuntaskan proses kepindahannya secara resmi ke sang juara Liga Inggris.

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