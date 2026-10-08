Menuju Milan: Bintang Real Madrid Pastikan Masa Depannya Mengikuti Jejak Modric

Tampaknya pemain Brasil, Endrick, mulai berpikir serius untuk hengkang dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah minimnya menit bermain yang ia dapatkan bersama tim. Sementara itu, laporan dari Italia mengungkap bahwa penyerang klub ibu kota Spanyol tersebut menempatkan Milan di puncak daftar klub yang ia pilih untuk ia tuju jika akhirnya pergi dengan status pinjaman.

Endrick, yang berusia 20 tahun, sebelumnya kembali ke Real Madrid setelah masa peminjaman yang sukses bersama Olympique Lyon di Prancis. Selama periode tersebut, ia mencetak 8 gol dan menyumbang 8 assist dalam 21 pertandingan pada musim lalu, sehingga ia mampu mengembalikan sebagian ketajamannya dan tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026.

Namun kepulangan penyerang Brasil itu ke Madrid tidak berjalan seperti yang ia harapkan, setelah kedatangan Jan Diomande dari Leipzig, ditambah cedera otot yang ia alami, turut mempersulit posisinya di dalam tim.

Endrick, mantan pemain Palmeiras, hanya mendapatkan 4 menit bermain melawan Elche, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid 3-2 pada 15 September lalu. Hal ini semakin menambah kekhawatirannya mengenai peluangnya untuk mendapatkan menit bermain yang cukup selama sisa musim, sementara laporan media menyebutkan bahwa pelatih Jose Mourinho mengeluarkannya dari perhitungan.

Endrick terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2030, tetapi ia menyadari bahwa minimnya menit bermain yang berkelanjutan dapat memengaruhi perkembangannya, serta peluangnya untuk mempertahankan tempatnya bersama timnas Brasil, yang membuatnya terbuka untuk menjalani pengalaman baru dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin.

Sejumlah klub telah menyatakan ketertarikan untuk mendatangkannya pada musim panas lalu, terutama Milan, Roma, dan Juventus, di samping Aston Villa dari Inggris, sementara Olympique Lyon juga membuka diri terhadap kepulangan pemain yang bersinar dengan kostum mereka musim lalu.

Endrick Lebih Memilih Milan

Persaingan untuk mendapatkan Endrick pada musim dingin tampaknya berpotensi memanas, di tengah menumpuknya pilihan di lini serang Real Madrid dengan kehadiran Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Jan Diomande, Carlos Espi, Brahim Diaz, dan Rodrygo Goes.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Italia, "La Gazzetta dello Sport", Endrick telah memberi tahu Milan bahwa klub tersebut akan menjadi pilihan utamanya jika ia memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin.

Jika hal itu terjadi, Endrick akan kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya, Luka Modric, yang hengkang dari klub ibu kota Spanyol itu pada musim panas 2025 setelah kontraknya berakhir, lalu bergabung dengan Rossoneri dalam transfer bebas.

Klub Italia itu sebenarnya telah bergerak untuk mendatangkan sang pemain pada musim panas lalu, dan berharap kontak tersebut membuahkan hasil pada bursa transfer mendatang, terutama di tengah adanya hubungan yang kuat antara agensi "Roc Nation", yang mewakili Endrick, dengan Gerry Cardinale, pemilik Milan.

Hubungan ini bisa jadi memainkan peran dalam menentukan masa depan sang pemain, terlebih Milan kini membutuhkan opsi tambahan di lini depan setelah cedera Alexis Saelemaekers dan absennya yang diperkirakan berlangsung sekitar empat bulan.

Endrick memiliki keunggulan berupa kemampuan bermain di lebih dari satu posisi serang, yang memberinya kemungkinan untuk tampil di sayap kanan atau di belakang penyerang, dan hal itu bisa menjadikannya opsi yang tepat bagi Milan selama paruh kedua musim.