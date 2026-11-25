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Timnas Senegal kembali meraih gelar Piala Afrika 2025 berkat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah turnamen tersebut. Putusan itu disambut gembira oleh Menteri Kehakiman Senegal Moussa Sarr. Ia menegaskan bahwa negaranya telah memulihkan martabat dan haknya, serta memuji peran Presiden Bassirou Diomaye Faye dalam mengawal kasus ini dan mendukung upaya hukum untuk membela posisi Senegal.

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Dalam pernyataan yang dikutip media Senegal "Seneweb", Moussa Sarr mengaku lega atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Ia juga memuji mobilisasi semua pihak yang terlibat dalam membela posisi negaranya selama tahapan sengketa.

Sang menteri secara khusus memberikan pujian kepada Presiden Bassirou Diomaye Faye dengan menyoroti komitmen dan keterlibatan pribadinya dalam kasus ini. Hal itu merujuk pada dukungan yang diperoleh berkas tersebut di level tertinggi lembaga-lembaga negara Senegal.

Pujian Sarr kepada presiden tidak terlepas dari latar belakangnya dalam kasus ini. Menteri Kehakiman tersebut sebelumnya merupakan anggota tim pengacara yang dibentuk untuk membela kepentingan Senegal di hadapan lembaga berwenang, sebelum diangkat ke dalam pemerintahan pada 1 Juni 2026.

Dengan demikian, Sarr mengetahui secara langsung proses hukum kasus ini sebelum beralih ke jabatannya di pemerintahan. Hal itu membuat pernyataannya semakin penting ketika membahas upaya yang dilakukan Senegal dalam pertarungan ini.

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Menteri Kehakiman juga menyampaikan ucapan selamat kepada Federasi Sepak Bola Senegal, tim pengacara yang ditugaskan mewakili negara, serta para pemain timnas Senegal yang meraih gelar juara.

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Ia menutup pesannya dengan kalimat yang mencerminkan besarnya kepuasan Senegal atas hasil tersebut: "Senegal mempertahankan gelarnya dan memulihkan martabatnya sepenuhnya".

Federasi Senegal Ungkap Rincian Dukungan Pemerintah

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Penyebutan peran Presiden Senegal menjadi semakin penting jika melihat pernyataan resmi yang dikeluarkan Presiden Federasi Sepak Bola Senegal Abdoulaye Fall pada 24 November, setelah menerima pemberitahuan final dari Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Dalam pesannya kepada rakyat Senegal dan keluarga besar sepak bola, Fall menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Bassirou Diomaye Faye, Perdana Menteri, dan seluruh jajaran pemerintah. Ia juga secara khusus berterima kasih kepada Kementerian Olahraga atas dukungannya yang tiada henti selama krisis.

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Presiden federasi itu menjelaskan bahwa dukungan tersebut dimulai sejak upacara penyerahan bendera nasional kepada timnas pada 17 Desember 2025 dan berlanjut selama bulan-bulan berikutnya. Ia menambahkan bahwa dukungan pemerintah diberikan dengan tetap menghormati independensi hukum dan kelembagaan Federasi Sepak Bola Senegal.

Ia juga menyinggung peran diplomatik negara Senegal, yang menurutnya berlangsung dengan tenang serta melayani kepentingan warga dan hubungan antarnegara Afrika.

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Dalam kesempatan yang sama, Abdoulaye Fall memuji tim pembela hukum yang memimpin pertarungan di pengadilan. Ia secara khusus berterima kasih kepada pengacara Seydou Diagne selaku koordinator tim pembela, serta memberikan penghormatan khusus kepada Menteri Kehakiman Moussa Sarr sebagai salah satu anggota pendiri tim tersebut.

Fall mengungkapkan bahwa Sarr mundur dari tim pembela setelah diangkat menjadi Menteri Kehakiman pada 1 Juni 2026, demi mematuhi pertimbangan profesional dan etis yang berkaitan dengan jabatan barunya.

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Bagaimana Trofi Kembali ke Senegal?

Akar krisis ini bermula dari laga final Piala Afrika 2025 yang mempertemukan Senegal dan Maroko di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, pada 18 Januari 2026.

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Pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 Senegal setelah perpanjangan waktu lewat gol Pape Gueye. Namun, laga tersebut diwarnai insiden kontroversial pada menit-menit akhir waktu normal, menyusul pemberian penalti untuk Maroko yang kemudian memicu protes Senegal dan membuat para pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara.

Setelah pertandingan dilanjutkan, Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti, sebelum laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu yang dimenangi timnas Senegal berkat gol Gueye.

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Akan tetapi, Konfederasi Sepak Bola Afrika kemudian menempuh jalur hukum yang berbeda. Komite Banding pada 17 Maret 2026 memutuskan Senegal kalah karena dianggap mengundurkan diri dan menetapkan kemenangan 3-0 untuk Maroko, setelah Komite Disiplin sebelumnya mengeluarkan putusan pada 11 Februari.

Federasi Senegal tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada 25 Maret 2026. Mereka menuntut pembatalan putusan Komite Banding dan pengakuan kembali atas hasil pertandingan yang ditentukan di lapangan.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga Akhiri Sengketa

Setelah sidang dengar pendapat yang digelar di Lausanne, Swiss, pada 8 Oktober 2026, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan final pada Selasa, 24 November. Pengadilan menerima banding Federasi Senegal, membatalkan putusan Komite Banding CAF, dan memberlakukan kembali putusan Komite Disiplin yang dikeluarkan pada 11 Februari.

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Dalam putusannya, pengadilan berpijak pada pertimbangan bahwa keputusan wasit Jean-Jacques Ndala untuk melanjutkan atau menghentikan pertandingan secara permanen merupakan kewenangan diskresioner eksklusifnya. Kembalinya kedua tim ke lapangan dan kesediaan mereka untuk menuntaskan laga membuat keputusan melanjutkan permainan termasuk dalam kewenangan wasit di lapangan.

Pengadilan juga menjelaskan bahwa Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen mengatur situasi ketika perilaku salah satu tim menyebabkan pertandingan dihentikan secara permanen. Hal itu tidak terjadi dalam kasus ini karena laga dilanjutkan dan selesai dengan hasil olahraga.

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Putusan tersebut diambil secara bulat oleh panel arbitrase yang diketuai Gérald Simon, dengan anggota Ulrich Haas asal Jerman dan Luigi Fumagalli asal Italia.

Setelah putusan diumumkan, Konfederasi Sepak Bola Afrika menyatakan menghormati keputusan pengadilan dan siap mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Senegal resmi kembali menjadi juara Afrika 2025 dan mempertahankan kemenangan yang diraih di lapangan di Rabat.