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imago-sport-1080704180.jpgAnadolu Agency

Diterjemahkan oleh

Menteri Luar Negeri Mesir kepada Turki: Apa yang terjadi dengan Salah menyentuh hati kami

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Mesir

Mesir Berterima Kasih kepada Turki

Mesir menyampaikan pesan terima kasih resmi kepada Turki, terkait dengan kehangatan sambutan yang diterima bintang Mesir Mohamed Salah usai bergabung dengan klub Turki Trabzonspor, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kokohnya hubungan kemanusiaan dan kerakyatan antara kedua negara, di samping hubungan politik yang terus berkembang.

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Bintang Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, secara resmi berpindah ke skuad klub Turki Trabzonspor dalam transfer bebas, setelah mengakhiri kariernya bersama klub Inggris Liverpool yang berlangsung selama sembilan tahun.

Super Lig
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Sang Firaun Mesir menandatangani kontrak berdurasi dua musim hingga musim panas 2028, dan berdasarkan kontrak tersebut ia menerima gaji tahunan sekitar 17 juta euro, di samping bagian 20% dari pendapatan penjualan produk yang mengusung namanya.

Kepindahan ini datang setelah kesepakatan bersama dengan manajemen Liverpool untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal dari waktu aslinya, sehingga Salah memulai babak baru di Liga Super Turki, di mana ia diperkirakan akan mengenakan kaus bernomor 10 dan memimpin tim dalam kompetisi lokal maupun Eropa.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengungkapkan, dalam konferensi pers bersama yang digelar hari Kamis ini dengan mitranya dari Turki Hakan Fidan yang tengah melakukan kunjungan resmi ke Kairo, rasa terima kasihnya kepada rakyat Turki dengan mengatakan: "Kami berterima kasih kepada rakyat Turki atas kehangatan sambutan yang diterima bintang Trabzonspor Mohamed Salah, yang menyentuh hati kami."

Abdelatty menambahkan bahwa kehangatan ini mencerminkan dalamnya ikatan antara kedua bangsa, sembari menegaskan bahwa "hubungan antara Turki dan Mesir memang dibangun di atas fondasi yang kokoh," sebagai isyarat atas perkembangan besar yang dialami hubungan bilateral dalam periode terakhir di semua tingkatan.

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Pernyataan Menteri Mesir itu datang bersamaan dengan gelombang antusiasme luas di kalangan masyarakat Turki menyambut kedatangan Salah di Trabzon, di mana ribuan suporter klub menyambutnya di bandara, dalam sebuah pemandangan yang mendapat liputan media luas di kedua negara.

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