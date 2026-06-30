Mirjam Sterk melakukan kesalahan dalam analisisnya mengenai tersingkirnya Timnas Belanda di Piala Dunia. Menteri Perawatan Jangka Panjang, Pemuda, dan Olahraga tersebut ternyata tidak dapat menyebutkan nama satu pun pemain internasional Belanda saat tampil di depan kamera acara Vandaag Inside.

“Saya cukup lelah. Anak laki-laki saya membangunkan saya pukul tiga kurang lima. Dan ketika saya kembali ke tempat tidur pukul enam, masih dipenuhi adrenalin, butuh beberapa saat sebelum saya bisa tidur. Saya tidak tidur cukup lama tadi malam,” kata Sterk beberapa jam setelah pertandingan Belanda melawan Maroko.

Menteri tersebut kecewa dengan hasil pertandingan babak 16 besar di Monterrey. “Ya, adu penalti. Saya rasa Belanda sangat sedih hari ini. Tapi ya, begitulah olahraga. Saya memang melihat gol terindah di turnamen ini, dari Cody Gakpo. Dan tim yang berkerumun di sekitarnya, benar-benar mengelilinginya. Itulah keindahan olahraga, menurut saya.”

Sterk mengaku kini jauh lebih tahu tentang para pemain timnas Belanda, terutama para penyerang. “Gakpo, Summerville, Malen. Dan tunggu dulu, siapa namanya ya? Brom, ehhh. Ya, maaf,” katanya sambil kesulitan mengingat nama Brian Brobbey.

Akhirnya, sang reporter menyebutkan nama penyerang Oranje itu. “Ya, Brobbey. Dia juga top skor saat aku menonton di Houston,” kata Sterk yang menyaksikan langsung bagaimana penyerang itu mencetak dua gol melawan Swedia, yang dihancurkan dengan skor 5-1. “Sekarang aku sudah lebih hafal nama-namanya.”

Brobbey juga mencetak gol dalam pertandingan yang dimenangkan dengan skor 1-3 melawan Tunisia di Grup F Piala Dunia. Mantan pemain Ajax ini tidak mencetak gol melawan Maroko, dan harus pulang lebih awal bersama rekan-rekan setimnya setelah adu penalti yang berakhir dramatis.