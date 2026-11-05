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Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Stadion Rajko Mitic

Pertandingan antara Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes?

Red Star Belgrade menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Terbaru, mereka meraih kemenangan tandang 2-4 atas Macva Sabac di Prva Liga Serbia. Di Conference League, Red Star bermain imbang 2-2 dengan FC Kopenhagen, tetapi sebelumnya kalah 2-3 dari FC Lugano. Dalam lima pertandingan itu, Red Star mencetak 14 gol dan kebobolan sepuluh kali.

Inter Club d'Escaldes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir tanpa gol melawan Penya Encarnada d'Andorra. Di Conference League, Escaldes kalah 1-3 dari Universitatea Craiova dan 0-2 dari Mjällby. Secara keseluruhan, tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali dalam periode tersebut.

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Susunan pemain

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Performa

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Rekor pertemuan

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Klasemen