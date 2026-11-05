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Conference League
team-logoFK Crvena Zvezda
Stadion Rajko Mitic
team-logoInter Club d'Escaldes
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Menonton langsung Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes
FK Crvena Zvezda
Inter Club d'Escaldes
Conference League

Di Conference League, Red Star Belgrade menghadapi Inter Club d'Escaldes. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV atau melalui live streaming hari ini?

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Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Stadion Rajko Mitic

Pertandingan antara Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes?

Red Star Belgrade menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Terbaru, mereka meraih kemenangan tandang 2-4 atas Macva Sabac di Prva Liga Serbia. Di Conference League, Red Star bermain imbang 2-2 dengan FC Kopenhagen, tetapi sebelumnya kalah 2-3 dari FC Lugano. Dalam lima pertandingan itu, Red Star mencetak 14 gol dan kebobolan sepuluh kali.

Inter Club d'Escaldes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir tanpa gol melawan Penya Encarnada d'Andorra. Di Conference League, Escaldes kalah 1-3 dari Universitatea Craiova dan 0-2 dari Mjällby. Secara keseluruhan, tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali dalam periode tersebut.

ZVE

ZVE - Performa

LUG
K3-2
MLA
M5-1
FCK
S2-2
OFK
M0-1
MAS
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESC

ESC - Performa

MJA
K2-0
ATE
M4-2
UCR
K1-3
COL
S1-1
PED
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Susunan pemain

Susunan Pemain FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes

3-4-1-2
FK Crvena Zvezda crest
FK Crvena Zvezda
ZVE
Formasi
Inter Club d'Escaldes crest
Inter Club d'Escaldes
ESC
4-3-3
MatheusMatheusM. GashtarovM. GashtarovY. NakayamaY. NakayamaM. VeljkovicM. VeljkovicT. ElsnikT. ElsnikL. LoizouL. LoizouT. HandelT. HandelY. KimY. KimR. KrunicR. KrunicA. KataiA. KataiV. KostovV. KostovJ. DiazJ. DiazJ. TorresJ. TorresA. HernandezA. HernandezM. PochettinoM. PochettinoA. SanchezA. SanchezP. MolinaP. MolinaD. LopezD. LopezV. AlonsoV. AlonsoD. BerlangaD. BerlangaF. ChouaibF. ChouaibS. SidibeS. Sidibe
Inter Club d'Escaldes crest
Inter Club d'Escaldes
ESC
3-4-1-2
FK Crvena Zvezda

Susunan Pemain Utama

Inter Club d'Escaldes

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Riera
  • F. Ortiz

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Performa

ZVE

ZVE - Performa

LUG
K3-2
MLA
M5-1
FCK
S2-2
OFK
M0-1
MAS
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESC

ESC - Performa

MJA
K2-0
ATE
M4-2
UCR
K1-3
COL
S1-1
PED
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Rekor pertemuan

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
4
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
9
AjaxAjaxAJX
320142+26
S
M
K
10
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
11
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
S
S
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
S
M
K
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
S
K
M
17
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
18
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
19
ThunThunTHU
31022203
M
K
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302145-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301213-21
S
K
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
31
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
K
K
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
S
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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