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Conference League
team-logoFK Crvena Zvezda
Stadion Rajko Mitic
team-logoInter Club d'Escaldes
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Menonton langsung Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes
FK Crvena Zvezda
Inter Club d'Escaldes
Conference League

Red Star Belgrade menghadapi Inter Club d'Escaldes di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Stadion Rajko Mitic

Pertandingan antara Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes?

Red Star Belgrade memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terbaru, mereka menang 2-4 di kandang Macva Sabac dalam Prva Liga Serbia. Di Conference League, Red Star bermain imbang 2-2 melawan FC Copenhagen, tetapi sebelumnya kalah 2-3 dari FC Lugano. Dalam lima laga tersebut, Red Star mencetak 14 gol dan kebobolan sepuluh gol.

Inter Club d'Escaldes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Penya Encarnada d'Andorra. Di Conference League, Escaldes kalah 1-3 dari Universitatea Craiova dan 0-2 dari Mjällby. Secara keseluruhan, tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut.

ZVE

ZVE - Performa

LUG
K3-2
MLA
M5-1
FCK
S2-2
OFK
M0-1
MAS
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESC

ESC - Performa

MJA
K2-0
ATE
M4-2
UCR
K1-3
COL
S1-1
PED
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes

Manajer

  • A. Riera

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Performa

ZVE

ZVE - Performa

LUG
K3-2
MLA
M5-1
FCK
S2-2
OFK
M0-1
MAS
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESC

ESC - Performa

MJA
K2-0
ATE
M4-2
UCR
K1-3
COL
S1-1
PED
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Rekor pertemuan

Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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