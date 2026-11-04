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Mjällby vs. Borac Banja Luka: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Strandvallen

Pertandingan antara Mjällby dan Borac Banja Luka dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Mjällby dan Borac Banja Luka?

Mjällby menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Kalmar FF, setelah sebelumnya menang 1-2 dalam laga tandang melawan Örgryte. Di Conference League, Mjällby meraih hasil imbang 1-1 melawan Saburtalo Tbilisi. Secara keseluruhan, tim ini mencetak tiga gol dan kebobolan lima gol dalam periode tersebut.

Borac Banja Luka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terakhir mereka adalah kemenangan tandang 4-2 atas Celik Zenica, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Sloga Doboj. Di Conference League, Borac mengalahkan Kuopion PS 2-0, tetapi kalah 1-2 dari Panathinaikos. Delapan gol yang dicetak dengan hanya tiga gol kebobolan menegaskan kekuatan serangan klub tersebut dalam periode ini.

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Susunan pemain

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Performa

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Rekor pertemuan

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Klasemen