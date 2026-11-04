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Conference League
team-logoMjaellby
Strandvallen
team-logoBorac Banja Luka
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Menonton langsung Mjällby vs. Borac Banja Luka hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Mjaellby vs Borac Banja Luka
Mjaellby
Borac Banja Luka
Conference League

Di Conference League, Mjällby menghadapi Borac Banja Luka. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Mjällby vs. Borac Banja Luka: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Strandvallen

Pertandingan antara Mjällby dan Borac Banja Luka dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Mjällby dan Borac Banja Luka?

Mjällby menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Kalmar FF, setelah sebelumnya menang 1-2 dalam laga tandang melawan Örgryte. Di Conference League, Mjällby meraih hasil imbang 1-1 melawan Saburtalo Tbilisi. Secara keseluruhan, tim ini mencetak tiga gol dan kebobolan lima gol dalam periode tersebut.

Borac Banja Luka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terakhir mereka adalah kemenangan tandang 4-2 atas Celik Zenica, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Sloga Doboj. Di Conference League, Borac mengalahkan Kuopion PS 2-0, tetapi kalah 1-2 dari Panathinaikos. Delapan gol yang dicetak dengan hanya tiga gol kebobolan menegaskan kekuatan serangan klub tersebut dalam periode ini.

MJA

MJA - Performa

VAS
K1-0
IBE
S1-1
HAM
K0-2
ORG
M1-2
KAL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BOR

BOR - Performa

BSK
M2-0
PAO
K2-1
KUP
M2-0
SLO
M2-0
CEZ
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Mjaellby vs Borac Banja Luka

Manajer

  • A. Braennstroem

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Performa

MJA

MJA - Performa

VAS
K1-0
IBE
S1-1
HAM
K0-2
ORG
M1-2
KAL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BOR

BOR - Performa

BSK
M2-0
PAO
K2-1
KUP
M2-0
SLO
M2-0
CEZ
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Rekor pertemuan

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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