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Bundesliga
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoSchalke 04
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Menonton Hoffenheim vs Schalke 04 secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

Hoffenheim vs Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

Hoffenheim menghadapi Schalke 04 di Bundesliga. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan lewat live streaming hari ini?

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Hoffenheim vs. Schalke 04: Waktu kick-off

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Bundesliga - Pekan 9
SNP Arena

TSG Hoffenheim menjamu FC Schalke 04 dalam laga Bundesliga di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 8 November 2026. Kedua tim berada jauh di sepertiga bawah klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Meski hasil-hasil terakhir Hoffenheim beragam, suasana di tim tidak diliputi keputusasaan. Tim asuhan Christian Ilzer mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 dan meraih kemenangan dengan skor yang sama atas Lyon di Liga Europa. Namun, belakangan mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen dan bermain imbang melawan Crystal Palace. TSG menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas, tetapi belum konsisten.

Schalke 04 datang dengan catatan yang mengkhawatirkan. Empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir dengan kekalahan, termasuk hasil 0-2 melawan RB Leipzig di Bundesliga dan tersingkir dari DFB-Pokal dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden. Pelatih Miron Muslic masih mencari kestabilan dalam timnya.

Di klasemen, kedua klub tidak terpaut jauh: Hoffenheim berada di posisi ke-12, sementara Schalke menempati peringkat ke-17, jauh di tengah perjuangan menghindari degradasi. Bagi Die Königsblauen, laga melawan pesaing langsung ini menjadi pertandingan enam poin.

Rekor pertemuan jelas berpihak kepada tuan rumah. Hoffenheim memenangi tiga pertandingan kompetitif terakhir melawan Schalke, yang terkini dengan skor 2-0 di liga. Schalke harus membalikkan catatan itu pada Minggu.

Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, informasi mengenai siarannya tersedia di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Hoffenheim dan Schalke 04?

Hoffenheim memasuki laga ini dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. TSG terakhir bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil positif mereka adalah kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen dan 3-0 atas Lyon di Liga Europa. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

Schalke 04 hanya meraih satu poin dari lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari RB Leipzig di Bundesliga. Sebelumnya, Schalke tersingkir dari DFB-Pokal dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden. Hanya hasil 0-0 melawan 1. FC Köln yang memberi mereka satu poin. Dalam lima laga tersebut, Schalke hanya mencetak dua gol dan kebobolan lima kali.

TSG

TSG - Performa

OL
M3-0
B04
M3-0
HSK
K1-1
SVW
K2-0
CRY
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
S04

S04 - Performa

SCF
K2-1
M05
K0-1
KOE
S0-0
DOD
K2-0
RBL
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Susunan pemain

Susunan Pemain Hoffenheim vs Schalke 04

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Formasi
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
5-3-2
O. BaumannO. BaumannO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsK. MachidaK. MachidaV. CoufalV. CoufalL. AvdullahuL. AvdullahuA. KramaricA. KramaricW. BurgerW. BurgerA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayM. AyhanM. AyhanD. LjubicicD. LjubicicR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticA. AouchicheA. AouchicheS. El-FaouziS. El-FaouziS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanH. HwangH. Hwang
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-4-2
Hoffenheim

Susunan Pemain Utama

Schalke 04

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Ilzer
  • M. Muslic
Hoffenheim

Cedera dan Larangan Bermain

Schalke 04

Hoffenheim vs. Schalke 04: Performa

TSG

TSG - Performa

OL
M3-0
B04
M3-0
HSK
K1-1
SVW
K2-0
CRY
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
S04

S04 - Performa

SCF
K2-1
M05
K0-1
KOE
S0-0
DOD
K2-0
RBL
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Rekor pertemuan

Head to Head

HoffenheimSeriSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FT
14Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
M
S
M
M
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
M
S
M
S
S
3
FreiburgFreiburgSCF
96122010+1019
M
M
K
K
M
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
M
M
M
K
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95132017+316
M
K
K
M
M
6
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
K
M
M
S
S
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
K
M
K
M
K
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
M
M
K
K
M
9
HoffenheimHoffenheimTSG
94051617-112
M
K
M
M
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
S
M
K
M
K
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
M
K
K
M
M
12
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
K
K
K
M
K
13
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
S
S
M
S
K
14
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
K
K
S
K
S
15
FC KoelnFC KoelnKOE
92341014-49
K
S
S
K
M
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
9144721-147
K
S
S
S
M
17
Schalke 04Schalke 04S04
9135511-66
K
K
S
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
K
S
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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