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Hoffenheim vs. Schalke 04: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 13.30 SNP Arena

TSG Hoffenheim menjamu FC Schalke 04 dalam laga Bundesliga di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 8 November 2026. Kedua tim berada jauh di sepertiga bawah klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Meski hasil-hasil terakhir Hoffenheim beragam, suasana di tim tidak diliputi keputusasaan. Tim asuhan Christian Ilzer mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 dan meraih kemenangan dengan skor yang sama atas Lyon di Liga Europa. Namun, belakangan mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen dan bermain imbang melawan Crystal Palace. TSG menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas, tetapi belum konsisten.

Schalke 04 datang dengan catatan yang mengkhawatirkan. Empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir dengan kekalahan, termasuk hasil 0-2 melawan RB Leipzig di Bundesliga dan tersingkir dari DFB-Pokal dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden. Pelatih Miron Muslic masih mencari kestabilan dalam timnya.

Di klasemen, kedua klub tidak terpaut jauh: Hoffenheim berada di posisi ke-12, sementara Schalke menempati peringkat ke-17, jauh di tengah perjuangan menghindari degradasi. Bagi Die Königsblauen, laga melawan pesaing langsung ini menjadi pertandingan enam poin.

Rekor pertemuan jelas berpihak kepada tuan rumah. Hoffenheim memenangi tiga pertandingan kompetitif terakhir melawan Schalke, yang terkini dengan skor 2-0 di liga. Schalke harus membalikkan catatan itu pada Minggu.

Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, informasi mengenai siarannya tersedia di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Hoffenheim dan Schalke 04?

Hoffenheim memasuki laga ini dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. TSG terakhir bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace di Liga Europa, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil positif mereka adalah kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen dan 3-0 atas Lyon di Liga Europa. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

Schalke 04 hanya meraih satu poin dari lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari RB Leipzig di Bundesliga. Sebelumnya, Schalke tersingkir dari DFB-Pokal dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden. Hanya hasil 0-0 melawan 1. FC Köln yang memberi mereka satu poin. Dalam lima laga tersebut, Schalke hanya mencetak dua gol dan kebobolan lima kali.

Hoffenheim vs. Schalke 04: Susunan pemain

Hoffenheim vs. Schalke 04: Performa

Hoffenheim vs. Schalke 04: Rekor pertemuan

Hoffenheim vs. Schalke 04: Klasemen