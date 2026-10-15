Gian Piero Gasperini, pelatih kepala Roma, menanggapi pernyataan pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, usai pertandingan kedua tim pada Rabu kemarin.

Real Madrid merebut kemenangan berharga di markas tuan rumah asal Italia tersebut dengan skor 4-3 pada Rabu malam, setelah sebelumnya tertinggal dua gol pada sepuluh menit terakhir pertandingan.

Meski sempat memimpin, Giallorossi membuang peluang dalam laga yang tampaknya berada dalam kendali mereka, dan hal itu sebagian besar disebabkan oleh kesulitan mereka dalam situasi bola mati.

Gasperini mengatakan dalam konferensi pers: "Kami kurang efektif di depan gawang dan benar-benar pasif dalam situasi sepak pojok. Kami kalah dalam pertandingan yang sebelumnya kami pimpin."

Namun, Gasperini secara khusus berupaya menanggapi komentar Jose Mourinho, yang menilai Roma gagal mempertahankan semangat mereka setelah satu jam pertama.

Gasperini berkata: "Jika ada satu tim yang kecewa, itu adalah Roma. Kami mengalahkan mereka di seluruh aspek permainan."

Ia menegaskan keunggulan para pemainnya, dan bahwa timnya seharusnya sudah memastikan kemenangan sebelum Real Madrid bangkit.

Ia melanjutkan: "Selama 80 menit, kami lebih unggul dari Real Madrid dalam segala hal."

Meski demikian, Gasperini mengakui adanya titik-titik lemah yang membuat timnya harus membayar mahal, dengan menjelaskan: "Kami rentan kalah dalam situasi yang menguntungkan seperti ini. Hal itu juga terjadi pada kami beberapa kali tahun lalu. Kami kurang memiliki kepribadian dan tidak menyadari bahwa itulah momen penentu dalam pertandingan."

Selain kekecewaan di Eropa ini, Roma juga menghadapi masalah cedera pemain-pemain inti.

Manu Kone mengalami tarikan otot, sementara Paulo Dybala mengalami robekan otot, menurut laporan awal dari pelatihnya.

Kedua pemain akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan durasi absen mereka.