"Menolak mengibarkan bendera putih": Pesan berapi-api dari Flick usai dua pukulan dari PSG dan Real Madrid

Pelatih asal Jerman, Hans Flick, direktur teknik Barcelona, menegaskan komitmennya untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions, meski menelan dua kekalahan terakhir dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Ia menekankan kepercayaannya pada kemampuan para pemainnya, menjelang laga yang dinanti melawan klub Inggris Aston Villa, besok Selasa, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions.

Tim Catalan akan menghadapi ujian baru melawan Aston Villa yang diasuh pelatih asal Spanyol, Unai Emery, yang mendapat pujian khusus dari Flick setelah ia menyebutnya sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa.

Dalam konferensi pers jelang laga, Flick menegaskan fokus penuhnya pada pertandingan berikutnya, sembari mengingatkan sulitnya lawan yang dihadapi. Ia berkata: "Saya fokus pada pertandingan berikutnya. Ketika kami menghadapi Alaves pada Sabtu lalu, fokus saya tertuju pada pertandingan itu, dan sekarang kami bersiap menghadapi laga di Liga Champions. Setiap pertandingan punya kekhasannya sendiri, dan setiap lawan punya kemampuan untuk menghadirkan masalah bagi kami, karena itu laga ini akan sangat sulit."

Flick menanggapi kekalahan Barcelona

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Pelatih asal Jerman itu menyinggung dua kekalahan Barcelona dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, dengan menegaskan bahwa kedua hasil tersebut tidak serta-merta mencerminkan selisih level kedua tim, dan bahwa timnya mampu meraih hasil yang berbeda, terutama dalam laga El Clasico.

Flick berkata: "Di level ini apa saja bisa terjadi. Melawan Real Madrid hasilnya bisa saja berbeda. Kami memiliki kepercayaan diri dalam pertandingan seperti ini, kami telah meraih 11 kemenangan beruntun dengan hanya dua kekalahan, tetapi perhatian selalu tertuju pada kekalahan."

Ia menambahkan: "Saya percaya pada tim ini, dan kami telah menunjukkannya di hadapan Alaves. Sekarang kami fokus pada Liga Champions, dan target kami adalah menyelesaikan fase liga di antara 8 tim terbaik."

Flick menolak menjadikan kekalahan-kekalahan terakhir sebagai alasan untuk menurunkan ambisi Barcelona, dengan menegaskan bahwa tim masih memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.

Ia menjelaskan: "Saya tidak suka berfokus pada kekalahan atau kemenangan, melainkan selalu memikirkan pertandingan berikutnya. Target kami adalah memenangi La Liga dan Liga Champions, dan saya yakin kami memiliki kualitas yang diperlukan untuk mewujudkannya. Tidak ada yang berubah meski kalah, karena dalam sepak bola perhatian selalu tertuju pada hasil negatif, dan itu hal yang wajar."

Krisis lini pertahanan

Terkait absennya sejumlah pemain yang mendera lini belakang, Flick mengakui sulitnya menangani cedera yang beruntun, seraya menyebutkan bahwa kembalinya Frenkie de Jong membantu tim kepelatihan menemukan solusi alternatif, di samping memanfaatkan Bryan. Ia pun berharap bisa mendapatkan kembali Espart setelah masa jeda.

Ia berkata: "Kami memiliki 4 pemain di luar hitungan, dan tidak mudah menangani situasi ini. Frenkie telah kembali setelah cedera dan membantu kami di posisi ini, begitu juga Bryan. Pemain mana pun yang bermain, kami tampil sebagai satu tim."

Mengenai kemungkinan mengandalkan Gavi di posisi bek kanan, Flick tidak memandangnya sebagai opsi utama di posisi tersebut, meski ia menghargai kemampuannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan sang pemain untuk menjelaskan peran yang diharapkan tim kepelatihan darinya.

Ia berkata: "Saya tidak menganggap Gavi sebagai bek kanan. Kami semua tahu kualitasnya, dan ia selalu menjadi opsi yang tersedia, tetapi ketika pertandingan dimulai, opsi ini mungkin tidak cocok dengan rencana. Saya telah berbicara dengannya, dan penting baginya untuk mengetahui pandangan kami tentang perannya, karena ini penting baginya dan bagi kepercayaan dirinya."

Ia juga menyinggung kemampuan Gerard Martin untuk bermain di posisi bek sayap dan bek tengah, dengan menegaskan bahwa keberagaman perannya memberi tim solusi tambahan, dengan posisinya ditentukan sesuai kebutuhan pertandingan.

Pujian untuk Raphinha dan kecocokan Lamine Yamal

Flick menyatakan kepuasannya atas penampilan yang ditunjukkan pemain asal Brasil, Raphinha, dengan memuji kemampuannya beradaptasi dengan sistem permainan dan memanfaatkan ruang-ruang serangan sesuai karakter lawan, selain perannya sebagai pemimpin di dalam tim.

Ia berkata: "Kelebihan-kelebihannya luar biasa, dan ia benar-benar menyesuaikan diri dengan sistem permainan kami. Ia beradaptasi sesuai lawan, dan selalu tahu cara menemukan ruang-ruang serangan. Ia tampil sangat baik, ia adalah kapten kami, dan saya sangat senang dengannya."

Ia juga memuji kecocokan antara Bryan dan Lamine Yamal, setelah keduanya tampil apik di hadapan Alaves, dengan menilai bahwa Bryan layak untuk bermain, dan mungkin menjadi salah satu opsi yang tersedia menghadapi Aston Villa.

Unai Emery

Di penghujung perbincangannya, Flick memberikan pujian jelas kepada lawannya, Unai Emery, dengan menilai bahwa Aston Villa memiliki identitas teknis yang khas, dan bahwa pelatihnya berhasil melewati kesulitan-kesulitan yang menghadang tim di awal.

Ia berkata: "Mereka salah satu tim terbaik di Eropa. Segala sesuatunya sangat jelas dalam cara bermain mereka, dan sungguh menyenangkan menyaksikan tim dengan organisasi seperti ini. Awalnya tidak mudah bagi mereka, tetapi mereka berhasil bangkit kembali."