Menolak kompromi besar yang ditawarkannya: Al Nassr mendepak Sadio Mane

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Klub Saudi Al-Nassr memutuskan untuk mendepak bintang Senegalnya, Sadio Mane, dari skuad tim seusai musim ini berakhir, meski ia telah menampilkan performa impresif bersama tim selama beberapa tahun terakhir.

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Kontrak Mane bersama Al-Nassr berakhir pada penghujung musim ini, yang memungkinkannya menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, lalu bergabung dengan skuad klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Jurnalis Saudi Falah Al-Qahtani mengungkap sebuah kejutan besar, di mana ia menegaskan bahwa klub Al-Nassr tidak berkeinginan memperpanjang kontrak bintang asal Senegal itu setelah berakhir.

Al-Qahtani menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa agen Mane telah memberikan sejumlah konsesi besar demi perpanjangan satu musim tambahan, hingga mencapai pengurangan 60% dari gajinya saat ini, namun klub Saudi itu menolak hal tersebut.

Mane bergabung dengan Al-Nassr pada musim panas 2023, datang dari klub Jerman Bayern Munich, untuk kemudian memantapkan dirinya sebagai pemain inti di skuad klub Saudi tersebut sejak saat itu.

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Sepanjang kurang lebih 3,5 musim, bintang asal Senegal itu tampil dalam 144 pertandingan bersama klub ibu kota tersebut, dan berhasil mencetak 54 gol, sementara menyumbangkan 43 assist.

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Di level kolektif, pencapaian terbesar Sadio Mane bersama Al-Nassr adalah menjuarai Liga Roshn Saudi pada musim lalu, setelah absen selama 7 tahun, ditambah meraih Piala Raja Salman untuk Klub Arab Juara pada musim panas 2023.

Jika ia hengkang, Mane berpeluang menyusul duo Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, terlebih di tengah adanya sejumlah laporan yang menegaskan bahwa perjalanan keduanya bersama Al-Nassr mungkin berakhir pada penghujung musim ini.

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Kontrak Ronaldo bersama Al-Nassr berakhir pada penghujung musim ini, dan banyak laporan menyebutkan bahwa ia akan mengumumkan pensiunnya dari timnas setelah kontraknya berakhir, terlebih jika ia berhasil mewujudkan tujuan tertingginya, yaitu mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya.

"Roket Madeira" telah mencetak 985 gol sejauh ini sepanjang karier sepak bolanya, yang berarti ia hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 1000 gol.

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Di sisi lain, kontrak Joao Felix bersama Al-Nassr berakhir pada penghujung musim ini, yang memungkinkannya menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, dan bergabung dengan skuad klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Namun klub Saudi itu mungkin memiliki solusi, sebab kontrak tersebut mencakup klausul yang memungkinkannya memperpanjang kontrak selama dua musim tambahan, tanpa harus kembali meminta persetujuan pemain Portugal itu, tetapi ia akan diwajibkan membayar 20 juta euro kepada klub Chelsea, ditambah menaikkan gaji Felix dari 10 menjadi 12,5 juta euro per tahun.

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Menurut yang diungkap "Kooora" sebelumnya, manajemen klub Al-Nassr, yang dipimpin Ahmed Al-Sultan, berpacu dengan waktu untuk memulai prosedur hukum dengan tujuan mengaktifkan klausul perpanjangan sepihak dalam kontrak bintang Portugal itu hingga musim panas 2029, dan sepenuhnya menutup jalan bagi upaya agennya, Jorge Mendes, untuk memboyongnya ke Barcelona.

Langkah tegas dari tim manajemen Al-Nassr ini muncul setelah datangnya kabar yang menegaskan kembali bergeloranya minat klub Barcelona untuk merekrut pemain tersebut, di mana Mendes berencana memanfaatkan berakhirnya periode wajib dari kontrak Felix pada penghujung musim ini (musim panas 2027), untuk memboyongnya ke klub Catalan itu dengan transfer gratis atau dengan nilai yang simbolis.

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Sumber-sumber menyebutkan bahwa manajemen Al-Nassr saat ini berupaya menyelesaikan sejumlah krisis finansial, dan setelah itu akan memberi tahu Liga Profesional Saudi mengenai kesiapannya untuk menyerahkan jaminan finansial yang diperlukan bagi transfer Felix sebelum tibanya tenggat akhir pada Mei mendatang.