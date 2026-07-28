Sementara upaya Barcelona untuk merekrut pemain Argentina, Julian Alvarez, dari Atletico Madrid belum juga membuahkan hasil, nama sejumlah penyerang dikaitkan dengan klub tersebut sebagai alternatif yang mungkin untuk menggantikan Robert Lewandowski.

Dalam beberapa hari terakhir, nama pemain Prancis, Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth berusia 20 tahun, kembali mengemuka untuk memperkuat lini depan tim Catalan itu mulai musim baru.

Di sisi lain, surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona, yang menyadari kualitas Junior Kroupi melalui pemantauan sepanjang musim lalu, sebagaimana mereka lakukan terhadap banyak penyerang lain, tidak menganggap perekrutannya sebagai pilihan yang layak.

Klub Catalan itu menilai bahwa menerima harga yang diminta Bournemouth, yang mencapai sekitar 100 juta euro, merupakan hal yang tidak masuk akal.

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa itu adalah jumlah yang ditawarkan Barcelona kepada Atletico Madrid untuk mendapatkan Julian Alvarez, tetapi Kroupi belum mencapai level pemain Argentina itu, dan ia pun belum menunjukkan potensi seperti Ronaldo Nazario.

Pada tahun 1996, Barcelona memecahkan rekor transfernya dengan menggelontorkan 2,5 miliar peseta (15 juta euro saat itu) untuk mendapatkan sang fenomena Ronaldo, dan musim luar biasanya membuktikan bahwa keputusan tersebut tepat.

Hal berbeda terjadi dengan Kroupi, yang memukau semua orang musim lalu di Liga Primer Inggris dengan mencetak 13 gol bersama tim Bournemouth, tetapi pemain Prancis itu belum sekali pun tampil bersama tim nasional senior negaranya hingga saat ini.

Surat kabar tersebut menutup dengan mengatakan: "Slogan Barcelona jelas: jika kau membayar 100 juta, itu demi seorang bintang yang telah teruji".