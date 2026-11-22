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Chelsea menelan kekalahan telak 1-4 dari Leeds United di kandang sendiri pada Sabtu. Hasil ini membuat tanda tanya soal kemampuan Xabi Alonso membawa tim kembali ke jalur yang benar kian besar, setelah kekalahan tersebut melanjutkan hasil buruk sebelumnya saat menghadapi Sunderland.

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Meski tuan rumah mengawali laga dengan baik dan unggul lebih dulu lewat gol Emmanuel Emegha di Stamford Bridge, pertandingan perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi tim asal London tersebut. Noah Okafor mencetak dua gol, sementara Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson masing-masing menambah satu gol untuk membawa Leeds meraih kemenangan besar.

Kemenangan ini membuat tim asuhan Daniel Farke melewati Chelsea di klasemen Liga Primer Inggris. Sebaliknya, tim Alonso menelan kekalahan kelima dalam 11 pertandingan di kompetisi tersebut musim ini, setelah pada laga sebelumnya juga tumbang 0-1 dari Sunderland.

Mantan pemain Chelsea, Jason Cundy, meluapkan kemarahannya atas penampilan bekas timnya itu saat berbicara di radio "talkSPORT". Ia menyebut apa yang ia saksikan saat melawan Leeds sebagai penampilan yang mengkhawatirkan dan menilai bahwa jika performa yang sama terus berlanjut, masa depan Alonso bisa terancam, seperti dikutip Metro.

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"Kami dalam kondisi buruk, kami sangat buruk, benar-benar buruk. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ini penampilan yang mengkhawatirkan, dan jika terus seperti ini, Alonso tidak akan mempertahankan pekerjaannya. Saya katakan itu dengan sangat jelas," ujar Cundy.

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Ia menambahkan, "Anda tidak bisa tampil seperti saat melawan Sunderland, lalu melakukan hal yang sama melawan Leeds hari ini dan kalah di kedua laga. Kami menjijikkan hari ini, benar-benar menjijikkan. Saya masih mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Seiring berjalannya setiap menit, kami semakin buruk, sementara Leeds terus membaik."

"Sekarang saya benar-benar khawatir dengan wujud musim kami. Saya berbicara dengan sangat jujur, saya tidak tahu di posisi mana kami akan mengakhiri musim. Kami terlihat seperti tim yang dengan mudah berada di paruh bawah klasemen," lanjutnya. Meski begitu, Chelsea saat ini menempati peringkat kedelapan.

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Di sisi lain, Alonso mengakui ketidakmampuan para pemainnya dalam menghadapi perubahan situasi selama pertandingan. "Kami sedang berada dalam momen yang rapuh secara mental. Ketika kami menerima pukulan, kami tidak bangkit dengan kekuatan dan ketangguhan yang cukup, dan itulah yang saya rasakan di pertandingan ini," katanya.

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Pelatih asal Spanyol itu menyebut cedera Moises Caicedo yang membuatnya ditarik keluar pada babak pertama, setelah gol penyeimbang, menjadi titik balik. "Setelah pergantian itu, kami benar-benar kehilangan momentum. Sampai saat itu kami bermain bagus, menciptakan peluang, bermain di area depan, dan berhasil lolos dari tekanan lawan. Namun setelah itu mereka mulai percaya bahwa mereka bisa menang, sementara kami kehilangan keyakinan itu, dan semuanya berubah," jelasnya.

Alonso menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Setelah itu, tidak sekali pun kami mampu memulihkan konsentrasi dan kami tidak sanggup menghadapi tekanan, kami juga tidak mendekati gawang. Kami jelas perlu menemukan solusi, karena hambatan pasti terjadi dalam pertandingan, dan kami harus lebih tangguh serta lebih mampu melewatinya, serta menyadari bahwa masih ada banyak waktu untuk bermain. Itu adalah hal yang mutlak diperlukan di kompetisi ini."

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