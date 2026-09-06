Menjelang usia 40 tahun, Vardy teken kontrak dengan klub Inggris baru

Penyerang gaek asal Inggris, Jamie Vardy, akhirnya memutuskan masa depannya setelah meneken kontrak berdurasi satu musim dengan klub barunya pada hari Minggu ini.

Vardy, yang kini berusia 39 tahun, bergabung dengan Burnley yang berkompetisi di divisi kasta pertama Inggris, "Championship", musim ini.

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Vardy membubuhkan tanda tangannya pada kontrak bersama Burnley, sekaligus mengakhiri periode spekulasi mengenai tujuan berikutnya usai kepergiannya dari klub Italia, Cremonese.

Penyerang asal Inggris itu berkata seusai penandatanganan: "Saya sangat senang berada di sini sekarang di klub Burnley. Klub ini memiliki sejarah sepak bola yang sesungguhnya, serta suporter penuh gairah yang layak mendapatkan tim yang mewakili mereka dan mewakili kotanya."

Ia menambahkan: "Saya tidak sabar untuk tampil di lapangan dan membantu tim melaju ke arah yang benar."

Langkah baru Vardy ini datang setelah semusim yang ia lewati di Italia bersama Cremonese, klub yang ia bela usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Leicester City.

Mantan penyerang timnas Inggris itu mencetak 7 gol dan membuat 3 assist dalam 29 pertandingan di Liga Italia musim lalu, sebelum meninggalkan klub setelah terdegradasi ke divisi kedua.

Vardy menghabiskan 13 musim bersama Leicester City, dan selama itu ia menjadi salah satu ikon paling menonjol klub, di mana ia membawa mereka meraih gelar bersejarah Liga Primer Inggris pada musim 2015-2016.

Vardy tampil dalam lebih dari 400 pertandingan bersama "The Foxes" di seluruh ajang, dengan torehan 200 gol.

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