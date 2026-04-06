Menjelang laga melawan Real Madrid, Bayern mengikuti jejak Barcelona

Gambaran awal Liga Champions musim 2026/2027 mulai terlihat jelas, setelah tiga klub secara resmi memastikan tempat mereka di babak penyisihan grup.

Di Jerman, Bayern Munich menegaskan keunggulannya yang sudah biasa dengan kemenangan menegangkan atas Freiburg dengan skor 3-2, sehingga mengumpulkan 73 poin, memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya di luar empat besar, Hoffenheim, menjadi 23 poin penuh.

Peluang matematis bagi raksasa Bavaria itu untuk terlempar dari zona kualifikasi Liga Champions pun sirna, sehingga mereka menjadi wakil pertama Bundesliga di turnamen kontinental terbesar tersebut.

Bayern bersiap menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu, besok, dalam leg pertama perempat final edisi saat ini dari Liga Champions.

Sedangkan di Belanda, kualifikasi tersebut disertai dengan gelar liga, di mana PSV Eindhoven naik ke podium sebagai juara Liga Belanda, setelah pertandingan epik yang berakhir dengan kemenangan 4-3 atas Utrecht pada pekan ke-29, memastikan tempatnya di antara klub-klub elit Eropa musim depan sebagai juara negaranya.

Perlu dicatat bahwa Barcelona menjadi tim pertama yang secara resmi lolos ke kompetisi Eropa, berkat kemenangan mereka atas Rayo Vallecano pada pekan ke-29.

Kemenangan ini menempatkan klub Catalan tersebut di zona aman secara matematis, memastikan kembalinya mereka ke kompetisi "Liga Champions" dalam edisi barunya, di tengah harapan para penggemar untuk mengembalikan kejayaan kontinental.

