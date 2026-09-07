Performa memukau Barcelona di awal musim La Liga memicu perbincangan luas yang melampaui batas negara.

Pada pekan dimulainya kompetisi Liga Champions Eropa musim 2026-2027 lewat laga di Stadion Camp Nou pada Rabu mendatang antara Barcelona dan Feyenoord, sang pemuncak La Liga menjadi sorotan media, termasuk di Belanda.

Media Belanda memuji penampilan Barcelona, yang meraih 12 poin penuh dari 12 poin yang tersedia, dengan mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam empat pertandingan liga.

Sebagai contoh, majalah "Voetbal" Belanda memperingatkan Feyenoord bahwa mereka akan menghadapi "tantangan sulit" melawan Barcelona yang "nyaris sempurna", menurut yang dilansir surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalunya.

Setelah kemenangan Barcelona yang diarsiteki pelatih Hansi Flick dengan skor 5-0 atas Valencia kemarin, Minggu, salah satu majalah olahraga ternama menegaskan bahwa "Feyenoord harus waspada, karena Barcelona sedang menjalani salah satu awal musim terbaik dalam sejarah klub".

Majalah tersebut menyebutkan bahwa "Barcelona tidak pernah mencetak gol lebih banyak setelah empat pertandingan kecuali pada musim 1949-1950 (19 gol) dan 1950-1951 (21 gol)".

Ditambahkan: "Yang menarik perhatian, meski memiliki daya gedor yang luar biasa, Barcelona masih membutuhkan seorang penyerang murni klasik. Penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, sempat menjadi kandidat utama untuk posisi ini, namun transfer itu tidak terwujud".

Media Belanda menyambut baik kemungkinan lawatan Feyenoord ke Barcelona, dengan kehadiran salah satu pemain terbaiknya, sang winger asal Aljazair, Anis Hadj Moussa.

Moussa nyaris menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub dengan nilai 40 juta euro, namun bursa transfer musim panas Liga Saudi ditutup kemarin, Minggu, tanpa rampungnya transaksi dengan Al Ittihad.

Anis Hadj Moussa berlatih secara normal bersama Feyenoord hari ini, Senin, dan akan bertolak bersama tim menuju Barcelona pada hari Selasa untuk menjalani laga pembuka mereka di Liga Champions Eropa.

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