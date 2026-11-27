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Pelatih kepala Al-Ahli Saudi asal Belanda, Marino Pusic, menolak anggapan bahwa naik-turunnya hasil timnya merupakan tanda penurunan performa. Ia menegaskan bahwa padatnya jadwal pertandingan dan kelelahan menjadi faktor utama yang memengaruhi penampilan Al-Ahli belakangan ini. Pernyataan itu disampaikan jelang laga kontra Al-Taawoun yang dijadwalkan besok, Sabtu, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

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Pernyataan Pusic muncul pada saat yang sensitif, setelah Al-Ahli menelan kekalahan menyakitkan 2-3 dari Al-Shamal asal Qatar di Liga Champions Asia Elite, meski sempat unggul dua gol. Kekalahan itu kembali memicu kritik terhadap pelatih asal Belanda tersebut dan memunculkan pertanyaan tentang kemampuan tim menjaga stabilitas teknis serta meraih hasil positif secara beruntun.

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Dalam konferensi pers jelang pertandingan, menjawab pertanyaan harian "Asharq Al-Awsat" mengenai inkonsistensi Al-Ahli dalam menampilkan performa kuat dan meraih kemenangan, Pusic mengingatkan periode ketika timnya mencatat rentetan hasil positif. Ia menjelaskan bahwa timnya pernah memenangi lima laga beruntun, lalu empat laga beruntun pada periode lainnya.

Pusic Jadikan Bayern dan PSG Contoh untuk Membela Hasil Buruk

Pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa bertanding setiap tiga hari memberikan tekanan fisik yang besar bagi para pemain. Menurutnya, hasil sepak bola tidak selalu dapat diprediksi. Ia juga menyebut kelelahan dan faktor keberuntungan sebagai penyebab kekalahan dari Al-Shamal.

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Pusic mencontohkan apa yang dialami klub-klub besar Eropa. Ia menyebut Bayern Munich dan Paris Saint-Germain juga pernah tergelincir dalam sejumlah laga mereka, untuk menegaskan bahwa kehilangan poin atau menelan kekalahan bisa terjadi bahkan pada tim-tim kuat.

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Ia menambahkan bahwa Al-Ahli akan terus bekerja keras dan tetap percaya pada kemampuannya demi kembali ke jalur kemenangan dan melewati fase saat ini, alih-alih menyerah pada tekanan akibat hasil-hasil terakhir.

Apa Katanya soal Pencapaian Al-Ahli Musim Ini?

Pusic membela kinerjanya bersama Al-Ahli. Ia menyebut dirinya baru mengambil alih tanggung jawab pada waktu yang terlambat dan tidak hadir dalam pemusatan latihan pramusim tim. Meski demikian, ia menilai hasil yang diraih sejauh ini positif dan mencerminkan besarnya kerja yang telah dilakukan.

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Sang pelatih juga mengingat kembali kemenangan terakhir 3-1 atas Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Menurutnya, kemenangan atas lawan yang kuat memperkuat keyakinannya terhadap apa yang ditampilkan tim. Ia menegaskan bahwa Al-Ahli masih bersaing di semua kompetisi yang diikutinya.

Peringatan soal Kekuatan Al-Taawoun

Mengenai laga berikutnya, Pusic mengingatkan bahwa pertandingan itu tidak akan mudah. Ia menegaskan bahwa Al-Taawoun sedang menjalani periode yang baik dari segi hasil di liga, sekaligus berkompetisi di Liga Champions Asia 2. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Al-Taawoun memiliki sejumlah pemain istimewa dan mampu menjadi ancaman bagi lawan-lawannya.

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Al-Ahli menempati peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi dengan 24 poin, sementara Al-Taawoun berada di peringkat ke-17 dengan 5 poin, menurut angka yang tercatat sebelum pertandingan. Situasi ini menuntut tim asal Jeddah tersebut memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan perbedaan kualitas teknis untuk meraih tiga poin sekaligus meredakan tekanan yang mengelilingi pelatihnya.