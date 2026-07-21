Barcelona memulai upayanya untuk merekrut penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, sejak beberapa bulan lalu, ketika mereka mulai menjajaki kemungkinan mendatangkannya pada tahun lalu.

Namun, pekan demi pekan berlalu, dan kesepakatan belum juga tuntas. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, ingin mengetahui pemain-pemain yang tersedia untuknya pada musim 2026-2027 secepat mungkin, dan ia mulai kehilangan kesabaran. Akan tetapi, menurut surat kabar "Marca", Barcelona menenangkannya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa para pejabat di internal Barcelona yakin bahwa taktik menekan dan menguras tenaga lawan akan segera membuahkan hasil, baik untuk sang pemain maupun untuk Atletico Madrid.

Julian Alvarez dianggap sebagai target utama Barcelona untuk menggantikan Robert Lewandowski sebagai pemain paling depan di lini serang, dan semua pihak — para pelatih, pengurus, dan anggota dewan direksi Barcelona — masih meyakini perekrutan pemain Argentina itu meski Atletico Madrid menolak tawaran yang diajukan klub Katalan tersebut.

Dalam pengertian ini, tekanan yang dapat diberikan oleh sang pemain dinilai menentukan, menurut para pejabat di klub Barcelona.

Presiden klub Katalan itu, Joan Laporta, berkomentar beberapa hari lalu dengan mengatakan: "Ketika seorang pemain ingin pergi, sikap Barcelona sebagai klub adalah kami akan mempermudah urusannya jika ia ingin meninggalkan Barcelona.. Klub besar tidak bisa membiarkan adanya pemain yang tidak puas".

Surat kabar itu mengisyaratkan bahwa penyerang Argentina tersebut mempertimbangkan untuk tidak menghadiri latihan Atletico Madrid pada 10 Agustus, yaitu hari yang ditetapkan oleh pelatih asal Argentina, Diego Simeone, untuk kembalinya runner-up Piala Dunia itu ke sesi latihan.

Barcelona meyakini Atletico Madrid pada akhirnya akan menyerah, dan hal ini bukan hanya karena sikap yang akan diambil pemain internasional Argentina itu — yang bertekad bergabung dengan Barcelona — pada hari-hari mendatang, tetapi juga karena ia telah menegaskan bahwa tawaran itu, meski bernilai finansial besar, tidak memenuhi tuntutan Atletico (yang meminta klausul pelepasan senilai 500 juta euro), dan memiliki tanggal kedaluwarsa. Membatasi tawaran dianggap sebagai salah satu metode tekanan yang digunakan manajemen Barcelona.

Namun, manajemen Atletico Madrid masih berpegang pada sikapnya yang menolak kepindahan pemain tersebut, meski ia secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atleti, selama keikutsertaannya bersama Argentina di Piala Dunia 2026. Manajemen tidak ingin membebankan tanggung jawab atas sikap dan keputusannya kepada sang pemain, dan mereka mengandalkan agennya, karena mereka tidak ingin merusak hubungan dengan pemain profesional yang mereka harapkan tetap bertahan di jajaran skuad mereka.