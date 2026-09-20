Derby Madrid antara Atletico dan tamunya, Real Madrid, pada Minggu malam ini, di pekan ketujuh perjalanan Liga, menyaksikan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial.

Atletico Madrid mendapatkan tendangan penalti di babak kedua, disertai kartu merah untuk pemain Real Madrid, Dean Huijsen.

Para pemain Real Madrid, di babak pertama, juga menuntut kartu merah untuk Cuti Romero, setelah tekelnya yang keras terhadap Jude Bellingham, dan hal yang sama terjadi pada tekel Kang In Lee terhadap pergelangan kaki Fede Valverde.

Situs "Archivo VAR", yang khusus membahas keputusan wasit kontroversial, menyebutkan bahwa kartu merah untuk Huijsen memang layak diberikan.

Situs itu melanjutkan, "Huijsen, tanpa adanya perebutan bola sama sekali, menahan Giuliano dan menjatuhkannya di dalam kotak penalti. Itu adalah kartu merah langsung."

Situs itu menyoroti, "Wasit pertandingan mengubah kartu kuning menjadi kartu merah setelah meninjau tayangan di layar peninjauan."

Mengenai pengabaian kartu merah untuk Cuti Romero, akun Archivo VAR menjelaskan, "Wasit video asisten mengubah pertandingan Atletico Madrid dan Real Madrid menjadi sirkus."

Akun itu menyatakan, "Cuti Romero memainkan bola, dan setelah itu mengenai lutut Bellingham dengan bagian atas kakinya. Itu adalah kartu kuning."

Akun itu menegaskan, "Pertanyaannya tetap: apakah wasit video asisten menganggap ada kekeliruan dalam identitas pemain?"

Terkait tekel Kang In Lee, pemain Atletico, Archivo VAR mengatakan, "Kesalahan fatal dari wasit video asisten di Stadion Metropolitano. Kang In Lee menancapkan paku sepatunya ke pergelangan kaki Valverde, sehingga menyebabkannya terkilir, tanpa memiliki peluang sama sekali untuk memainkan bola."

Situs itu menjelaskan, "Kartu merah langsung yang jelas. Wasit Ortiz Arias bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning, sementara Trujillo Suarez mengabaikan kejadian tersebut dan tidak turun tangan."

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