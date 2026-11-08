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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mengukir sejarah: Fermin Lopez samai pencapaian 3 legenda di hadapan Atletico Madrid

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
F. Lopez
Rivaldo
Spanyol
Brasil

Bersinar di Hadapan Los Rojiblancos

Fermin Lopez, pemain Barcelona, bersinar dalam pertandingan timnya melawan Atletico Madrid, yang digelar malam ini di Stadion Metropolitano, dalam lanjutan kompetisi La Liga.

Fermin mencetak dua gol untuk Barca pada menit ke-45 dan ke-66, sehingga membawa timnya yang sempat tertinggal satu gol menjadi unggul.

Akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri dalam statistik di situs "X" menyebutkan bahwa Fermin Lopez mencetak dua gol dalam pertandingan ke-100-nya di Liga Spanyol.

Ia menambahkan: "Pemain-pemain Barcelona yang mencetak setidaknya dua gol dalam pertandingan ke-100 mereka di Liga Spanyol: Fermin Lopez (2026, melawan Atletico Madrid), Rivaldo (1999, melawan Espanyol), Eladio (1966, melawan Granada), Kubala (1956, melawan Celta Vigo)".

 

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