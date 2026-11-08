Fermin Lopez, pemain Barcelona, bersinar dalam pertandingan timnya melawan Atletico Madrid, yang digelar malam ini di Stadion Metropolitano, dalam lanjutan kompetisi La Liga.

Fermin mencetak dua gol untuk Barca pada menit ke-45 dan ke-66, sehingga membawa timnya yang sempat tertinggal satu gol menjadi unggul.

Akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri dalam statistik di situs "X" menyebutkan bahwa Fermin Lopez mencetak dua gol dalam pertandingan ke-100-nya di Liga Spanyol.

Ia menambahkan: "Pemain-pemain Barcelona yang mencetak setidaknya dua gol dalam pertandingan ke-100 mereka di Liga Spanyol: Fermin Lopez (2026, melawan Atletico Madrid), Rivaldo (1999, melawan Espanyol), Eladio (1966, melawan Granada), Kubala (1956, melawan Celta Vigo)".