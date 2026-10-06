Kristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengungkap fakta soal pensiunnya dari sepak bola internasional, setelah krisis kepergiannya dari pemusatan latihan timnas sebagai bentuk protes atas pernyataan sang pelatih, Jorge Jesus.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal sebelum pertandingan melawan Denmark pada matchday ketiga babak penyisihan grup UEFA Nations League, di tengah kabar kuat soal niatnya untuk pensiun dari level internasional.

Namun, Sang Don memberikan pernyataan yang dimuat sejumlah surat kabar Portugal pada hari Selasa ini, yang di dalamnya ia menegaskan keinginannya untuk melanjutkan bermain bersama timnas Portugal.

Pemain berusia 41 tahun itu berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Portugal "A Bola", "Saya banyak mendengar soal pertandingan perpisahan, soal kebutuhan saya akan perpisahan yang layak bagi saya, dan soal keinginan federasi untuk memberi saya kesempatan ini."

Ia menambahkan, "Saya telah belajar dalam hidup, dan sering kali ketika saya kelaparan dan tidak punya apa pun untuk dimakan, bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya bisa menjanjikan kepada semua pengikut saya, terutama orang-orang Portugal, bahwa kami akan menjalani satu atau lebih pertandingan perpisahan; dan akan ada waktunya untuk itu."

Bintang Al Nassr Saudi itu melanjutkan, "Tetapi ketika saya memikirkan timnas, yang benar-benar terlintas dalam benak saya adalah kompetisi. Inilah yang saya pikirkan pada hari saya menerima kabar meninggalnya ayah saya. Saat itu saya sedang bersama timnas, dan saya memutuskan untuk tetap tinggal hingga akhir pertandingan di hari berikutnya. Saya melakukan untuk negara saya apa yang tidak akan saya lakukan untuk klub mana pun."

Ia melanjutkan, "Karena itu, jika saya dalam kondisi fisik yang baik, bermain bersama tim saya, dan berharap mencetak gol, serta setelah menjalani sanksi larangan bermain yang akan dijatuhkan kepada saya (dari federasi Portugal karena meninggalkan pemusatan latihan), maka saya akan siap, seperti yang selalu saya lakukan hingga kini, untuk berkompetisi dan menang bersama timnas kami."