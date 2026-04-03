Pemain tengah Al-Khaleej asal Yunani, Kostas Fortounis, terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Liga Profesional Roshen, setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Al-Khaloud pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-27 kompetisi tersebut, sekaligus menegaskan perannya yang penting dalam memimpin timnya meraih hasil positif musim ini.

Pemain profesional asal Yunani ini berhasil mencetak gol pertama timnya melawan Al-Khaloud melalui tendangan penalti dengan sangat cemerlang pada menit ke-18 babak pertama.

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Fortounis menjadi pemain kesembilan dalam sejarah Liga Roshen yang mencetak dan menciptakan 10 gol atau lebih dalam satu musim kompetisi.

Jaringan global tersebut menjelaskan bahwa bintang Al-Khaleej itu menyamai sejumlah bintang, yang dipimpin oleh trio Al-Nassr yang terdiri dari pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan João Félix serta pemain Senegal Sadio Mané, di samping pemain Aljazair Riyad Mahrez, sayap Al-Ahli Jeddah.

Selain itu, ada duo Al-Hilal yang terdiri dari pemain Serbia Sergej Milinković-Savić dan Salem Al-Dossari, serta pemain Tunisia José, mantan bintang Al-Fateh, dan Christian Guanca, mantan bintang Al-Shabab dan Al-Ittifaq.