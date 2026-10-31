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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mengikuti jejak Kaka dan Calhanoglu: Rabiot menulis babak istimewa bersama Milan

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A
A. Rabiot
Italia
Prancis

Rekor yang menghiasi gemilangnya gelandang Prancis

Adrien Rabiot menuliskan namanya di antara jajaran elite gelandang Milan, setelah berkontribusi dalam awal membara yang mengantar Rossoneri membuka Derby della Madonnina, pada Sabtu malam ini, dalam pekan kesepuluh Serie A Italia.

Menurut statistik dari jaringan Opta, Adrien Rabiot menjadi gelandang ketiga dalam sejarah Milan yang berkontribusi atas setidaknya satu gol dalam lima pertandingan beruntun di Serie A, sejak kompetisi tersebut kembali ke format 20 tim pada musim 2004-2005.

Rabiot berkontribusi atas 4 gol dan dua assist sepanjang rangkaian pertandingan saat ini, sehingga bergabung dalam daftar yang hanya berisi dua nama yang pernah mengenakan seragam Milan: Hakan Calhanoglu pada Juli 2020, dan Kaka antara Oktober 2004 hingga Mei 2008.

Milan mengejutkan rival abadinya dengan dua gol dalam sepuluh menit pertama laga, yang dicetak oleh Christian Pulisic pada menit ke-4, dan Adrien Rabiot pada menit ke-10, sebelum babak pertama berakhir dengan keunggulan Rossoneri 3-1, dengan Bastoni mencetak gol untuk Inter (menit ke-22) dan Diego Moreira untuk Milan (menit ke-43).

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