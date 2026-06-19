Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap kiri muda asal Ekuador, José Caicedo (18 tahun), dari klub Liga de Quito dengan status pinjaman ke Barcelona Athletic, disertai opsi pembelian permanen senilai 2,5 juta euro.

Jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam bursa transfer, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan lisan, dengan masa peminjaman yang berlaku hingga akhir musim 2026-2027, serta kemungkinan untuk mengubah kesepakatan tersebut menjadi transfer permanen jika sang pemain tampil gemilang.

Caicedo, yang memiliki tinggi 1,83 meter, memiliki pengalaman terbatas di sepak bola profesional, di mana ia hanya tampil dalam 7 pertandingan di Liga Utama Ekuador, namun ia tampil untuk pertama kalinya di Copa Libertadores pada 26 Mei lalu saat timnya mengalahkan Olwez Reddy dari Bolivia dengan skor 3-2 di bawah asuhan pelatih asal Brasil, Thiago Nunes.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, pemain asal Ekuador ini akan berada di bawah asuhan rekan senegaranya, pelatih Giuliano Peletti, di Barcelona Athletic, di mana ia akan mendapat kesempatan untuk berkembang dan matang sebelum bersaing memperebutkan tempat di tim utama.

Penandatanganan kontrak dengan Caicedo ini merupakan bagian dari strategi baru Barcelona untuk merekrut talenta muda yang menjanjikan melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian, sebuah kebijakan yang baru-baru ini terbukti sukses dengan penyerang Mesir, Hamza Abdel Karim.

Hamza sebelumnya bergabung dengan tim muda pada Januari lalu sebagai pemain pinjaman dari Al-Ahly Mesir, sebelum klub Catalan tersebut mengubah kesepakatan tersebut menjadi transfer permanen senilai 1,5 juta euro ditambah bonus, setelah penampilannya yang menonjol.

Hamza Abdel Karim tampil untuk pertama kalinya bersama tim nasional Mesir senior di Piala Dunia yang sedang berlangsung saat menghadapi Belgia pada Senin lalu, sebagai bukti nyata keberhasilan strategi yang diterapkan Barcelona untuk menemukan dan mengembangkan bakat dengan biaya rendah.

Klub Catalan ini berharap Caicedo akan mengikuti jejak yang sama, sehingga menjadi tambahan berkualitas bagi tim utama dalam waktu dekat, terutama mengingat kebutuhan Barcelona untuk memperkuat posisi sayap kiri dengan pemain muda yang menjanjikan.