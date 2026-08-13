Musab Al-Juwayr menorehkan namanya pada rekor bersejarah di ajang Liga Roshn Pro, setelah tampil sebagai starter bersama Al-Qadsiah melawan Al-Shabab, dalam laga pekan pertama kompetisi tersebut.

Pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers memutuskan menurunkan penyihir lini tengah itu dalam susunan pemain inti, sehingga ia menorehkan namanya pada rekor bersejarah yang menempatkannya dalam daftar emas Liga Roshn.

Baca juga: Berulang untuk kedua kalinya, fenomena bersejarah menyalakan Liga Roshn

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Musab Al-Juwayr menjalani laga ke-100 di Liga Roshn Pro, yakni dengan mengenakan seragam Al-Hilal, Al-Shabab, dan Al-Qadsiah.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Al-Juwayr menjadi pemain termuda kedua yang mencapai 100 pertandingan di Liga Roshn, yakni pada usia 23 tahun 54 hari, berada di belakang Fahad Al-Muwallad, legenda Al-Ittihad yang melakukannya pada usia 22 tahun 67 hari.

Perlu diingat bahwa Al-Juwayr merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Saudi di posisi lini tengah, di mana ia memulai karier di akademi junior klub Al-Hilal sebelum dipromosikan ke tim utama, lalu dipinjamkan ke Al-Shabab dan kemudian dijual ke Al-Qadsiah pada awal musim lalu.