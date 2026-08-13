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Mengikuti jejak Al-Muwallad: Musab Al-Juwayr masuk daftar emas Roshn

Al Shabab vs Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Saudi Pro League
M. Al-Juwayr
Arab Saudi

Angka luar biasa untuk sang pesulap Al-Qadisiyah

Musab Al-Juwayr menorehkan namanya pada rekor bersejarah di ajang Liga Roshn Pro, setelah tampil sebagai starter bersama Al-Qadsiah melawan Al-Shabab, dalam laga pekan pertama kompetisi tersebut.

Pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers memutuskan menurunkan penyihir lini tengah itu dalam susunan pemain inti, sehingga ia menorehkan namanya pada rekor bersejarah yang menempatkannya dalam daftar emas Liga Roshn.

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Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Musab Al-Juwayr menjalani laga ke-100 di Liga Roshn Pro, yakni dengan mengenakan seragam Al-Hilal, Al-Shabab, dan Al-Qadsiah.

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Al-Wehda
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Al Shabab
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Al Taee
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Al Qadsiah
ALQ

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Al-Juwayr menjadi pemain termuda kedua yang mencapai 100 pertandingan di Liga Roshn, yakni pada usia 23 tahun 54 hari, berada di belakang Fahad Al-Muwallad, legenda Al-Ittihad yang melakukannya pada usia 22 tahun 67 hari.

Perlu diingat bahwa Al-Juwayr merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Saudi di posisi lini tengah, di mana ia memulai karier di akademi junior klub Al-Hilal sebelum dipromosikan ke tim utama, lalu dipinjamkan ke Al-Shabab dan kemudian dijual ke Al-Qadsiah pada awal musim lalu.

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