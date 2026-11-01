Mengibarkan bendera putih: Bintang Barcelona menerima gagasan kepergian setelah "pesan keras Flick"

Sebuah laporan media pada hari Minggu menyebutkan bahwa bintang Barcelona mulai menerima gagasan untuk hengkang dari Barca, jika ia ingin mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain inti.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa Alejandro Balde (23 tahun) belum kehilangan harapan untuk bertahan bersama Barcelona, tetapi ia semakin menerima bahwa jika menginginkan lebih banyak menit bermain, maka ia harus meninggalkan Barca.

Balde berharap meraih posisi yang menonjol setelah serangkaian cedera terbaru di lini pertahanan, dan sampai batas tertentu ia berhasil melakukannya. Ia bermain beberapa menit melawan Paris Saint-Germain, di El Clasico, dan pada hari Sabtu melawan Alaves, meski tidak pernah menjadi starter.

Tampaknya konferensi pers yang digelar Hansi Flick sebelum pertandingan serta susunan pemain inti melawan Alaves telah menjelaskan kepadanya situasi yang ia hadapi.

Dalam persaingannya untuk mendapatkan tempat di starting eleven, ia dikalahkan oleh Cancelo dan Espart. Tampaknya performa Balde menurun dan ia tidak mampu membuktikan dirinya bahkan ketika peluang itu datang.

Tim pelatih menilai bahwa ia kehilangan fokus dan tidak membaca jalannya pertandingan dengan baik, terutama kapan harus menekan.

Bek asal Catalunya itu belum sepenuhnya meyakinkan pelatih Flick, dan pelatih asal Jerman tersebut sangat terus terang sebelum laga melawan Alaves: "Balde saat ini tidak cukup percaya diri dengan performanya, dan juga tidak memiliki keyakinan yang diperlukan. Sedangkan para bek sangat penting." Sebuah pesan yang keras, terutama karena sang pemain berharap bisa tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini.

Sampai saat itu, pesan-pesan dari pelatih lebih positif. "Saya senang dengannya dan dengan semuanya. Kami memiliki tiga pemain untuk setiap posisi. Mengelola semua ini adalah bagian tersulit," ujarnya pada 15 September.

Sebulan kemudian, pada 16 Oktober, ia mempertahankan nada yang serupa: "Situasinya tidak mudah baginya, tetapi ia berlatih dengan sangat baik, dan itulah hal pertama yang harus ia lakukan. Di posisi ini, kami memiliki Espart dan Cancelo. Jelas situasinya tidak ideal bagi Balde, tetapi ia bekerja secara profesional, dan itulah yang saya inginkan. Dalam situasi seperti ini, kamu harus menunjukkan bahwa kamu siap, dan ia melakukannya."

Balde merasa kecewa

Balde merasa kecewa. Ia berharap Flick bersikap terus terang kepadanya, seperti yang dilakukan pelatih itu di hari tersebut, menjelang penutupan bursa transfer, ketika sang pelatih menghubungi Casado dan Hector Fort untuk memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan bermain.

Keduanya berada bersama sejumlah rekan setimnya, termasuk Balde, yang tidak menerima pesan apa pun. Menurut orang-orang terdekatnya, segala hal yang ia dengar tentang situasinya datang melalui konferensi pers.

Sulit baginya untuk memahami alasan Barcelona merekrut Joao Cancelo, terutama karena Cancelo bergabung dengan tim melalui agennya sendiri, Jorge Mendes.

Namun kini, pemain asal Portugal itu menjadi salah satu sumber dukungan terpentingnya di ruang ganti. Ia memberinya ketenangan, memberikan nasihat, dan mendorongnya untuk terus berusaha. Bahkan ia beberapa kali membela Balde di hadapan pelatih.

Balde diincar Manchester

Rangkaian peristiwa terbaru mendorong sang bek untuk memikirkan kepergian pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Pada musim panas lalu, Manchester United dan Manchester City menanyakan kemungkinan merekrutnya. Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan kepadanya, tetapi pada akhirnya klub itu merekrut Nathaniel Brown.

Balde memiliki reputasi yang baik di Liga Primer Inggris, dan Manchester United muncul sebagai salah satu destinasi potensial baginya. Sang pemain juga tertarik pada gagasan mencoba peruntungannya di Inggris.

Jika tidak ada yang berubah, sesuatu yang saat ini tidak mungkin terjadi, maka ia akan mendengarkan tawaran-tawaran yang datang. Ia telah belajar dari sahabatnya Ansu Fati, yang menghabiskan bertahun-tahun di Barcelona tanpa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

Ia tidak ingin menjalani satu musim lagi tanpa benar-benar bermain, dan ia akan menyambut baik solusi seperti yang dilakukan Ronald Araujo, yang dipinjamkan ke Liverpool.

Masalahnya adalah Barcelona tidak begitu menyukai skema peminjaman, dan membutuhkan suntikan dana untuk memperkuat lini pertahanan pada Januari.

Jika pada akhirnya Balde pergi, hal itu mungkin terjadi melalui transfer permanen. Ada kemampuan finansial di Liga Primer Inggris untuk menangani kesepakatan seperti ini. Manchester United, di antara klub-klub Inggris lainnya, juga memiliki kemampuan tersebut.