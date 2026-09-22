Bintang muda Cologne, Said El Mala, bergabung dengan timnas senior Jerman untuk kali kedua dalam kariernya, dan kini ia berharap bisa mencatatkan penampilan internasional pertamanya di bawah kepemimpinan direktur teknik baru, Jurgen Klopp.

El Mala menggambarkan panggilan telepon saat Klopp memanggilnya ke timnas sebagai "singkat dan padat".

Pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan bahwa ia sedang berada di pesawat ketika dipanggil, seraya menjelaskan bahwa ia mengirim pesan teks yang berisi janji kepada Klopp untuk menelepon kembali begitu mendarat.

Situs majalah Kicker Jerman mengutip pernyataan El Mala kepada radio Cologne pada Selasa, di mana ia berkata: "Panggilan itu singkat dan padat. Saat itu (Klopp) menerima banyak panggilan, dan banyak pemain yang menelepon balik kepadanya."

El Mala menjelaskan apa yang ia rasakan selama panggilan dengan Klopp: "Saya gugup, tetapi kegugupan itu hilang setelah sepuluh detik. Ia adalah pelatih yang memikat hati dengan jiwanya yang periang, dan setelah itu Anda tidak lagi merasa gugup."

Ia menambahkan bahwa Klopp menjanjikannya perbincangan yang lebih mendalam: "Ia berkata kepada saya: ketika kamu tiba, kita akan berbicara lagi dengan tenang."

Pemain yang belum lama ini memperpanjang kontraknya dengan Cologne hingga tahun 2031 itu menilai bahwa pemanggilannya kembali merupakan penegasan atas penampilannya.

El Mala berkata: "Saya benar-benar menghargai pemanggilan ini. Ini berarti bahwa ia (Klopp) melihat sesuatu yang ia sukai dari diri saya."

Ia menambahkan: "Tentu saja, ada aspek-aspek yang perlu saya kembangkan. Ia tahu itu, dan saya juga. Namun saya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya, dan saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin."

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El Mala sebelumnya telah bergabung dengan timnas Jerman pada November 2025, bersama pelatih sebelumnya Julian Nagelsmann, tetapi ia tidak tampil dalam pertandingan melawan Luksemburg saat itu, dan dikembalikan ke timnas U-21. Yang lebih mengejutkan, Nagelsmann kemudian mencoretnya dari daftar Piala Dunia 2026, meski ia menampilkan musim yang menawan di Bundesliga (13 gol dan 5 assist), sehingga mendorongnya untuk mengungkapkan kekecewaannya lebih dari sekali.

Situasi berubah dengan cepat seiring Klopp mengambil alih, karena "Sky Sports" menyebutkan bahwa ia "merencanakan dengan mantap" untuk memainkan El Mala dalam dua pertandingan melawan Serbia dan Yunani di ajang UEFA Nations League.

Timnas Jerman memulai era Klopp dengan menghadapi Belanda pada Kamis mendatang di Stadion Johan Cruyff, dalam laga pertama Jalur Pertama UEFA Nations League, kemudian bermain melawan Yunani dan Serbia secara berurutan, pada 27 September dan 1 Oktober.

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