Hasil undian babak liga di ajang Liga Champions Eropa musim 2026-2027 memunculkan sejumlah laga berat bagi Real Madrid, setelah undian menempatkan klub Spanyol itu berhadapan dengan 8 klub, dengan rincian 4 pertandingan di kandang dan 4 laga tandang.

Real Madrid akan mengawali perjalanannya dengan laga berat menjamu Inter dari Italia di kandangnya, sementara akan bertandang ke markas Arsenal dari Inggris dalam laga tandang paling menonjol.

Berikut ini pertandingan-pertandingan Real Madrid pada babak liga:

Real Madrid × Inter Italia — di Stadion Santiago Bernabeu.

Arsenal × Real Madrid — laga tandang.

Real Madrid × PSV Eindhoven Belanda — di kandangnya.

Roma Italia × Real Madrid — laga tandang.

Real Madrid × RB Leipzig Jerman — di kandangnya.

Shakhtar Donetsk Ukraina × Real Madrid — laga tandang.

Real Madrid × LASK Austria — di kandangnya.

AEK Athena Yunani × Real Madrid — laga tandang.

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Undian ini berlangsung dalam format baru Liga Champions Eropa, yang menampung 36 tim dalam satu babak liga, di mana setiap tim memainkan 8 pertandingan menghadapi 8 lawan yang berbeda, dengan rincian dua laga dari setiap pot, satu di kandang dan satu lagi di tandang.

Delapan tim yang menempati peringkat teratas lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim-tim yang menempati peringkat kesembilan hingga kedua puluh empat menjalani babak play-off dengan sistem kandang dan tandang untuk memperebutkan tempat tersisa di babak 16 besar, sedangkan tim yang berada di peringkat 25 hingga terakhir tersingkir dari turnamen tanpa melanjutkan ke Liga Europa.

Babak liga dimulai pada periode 8 hingga 10 September 2026, dengan matchday terakhir digelar pada 27 Januari 2027, sementara laga final berlangsung di ibu kota Spanyol, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Laga Real Madrid melawan Arsenal menonjol sebagai salah satu duel terberat Los Blancos pada babak liga, di samping laga melawan Inter, sementara pertandingan melawan Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, dan AEK Athena tampak sebagai ujian-ujian berbeda bagi tim itu selama perjalanannya menuju babak gugur.

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