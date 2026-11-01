Mengenang remontada: Wasit Italia pimpin laga Barcelona kontra Aston Villa

Asosiasi Sepakbola Eropa mengumumkan penunjukan wasit asal Italia, Davide Massa, untuk memimpin laga Barcelona kontra Aston Villa, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat fase liga Liga Champions Eropa musim 2026-2027.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Massa akan memimpin laga yang dinanti ini dengan dibantu rekan senegaranya, Alessio Berti dan Filippo Meli, sebagai asisten wasit, sementara Fabio Maresca akan menjalankan tugas sebagai wasit keempat.

Sedangkan wasit asal Jerman, Bastian Dankert, akan bertanggung jawab atas teknologi asisten wasit video, dengan dibantu wasit asal Swiss, Lukas Fandrich.

Pertemuan Kedua

Ini akan menjadi kali kedua Davide Massa memimpin laga Barcelona, setelah sebelumnya ia memimpin tim Catalan itu meraih kemenangan atas Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1, pada musim lalu, di Stadion Spotify Camp Nou.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Barcelona tidak menampilkan performa gemilang selama pertandingan tersebut, tetapi berhasil membalikkan ketertinggalan berkat dua gol yang dicetak Jules Koundé.

Setelah tiga matchday fase liga berlalu, Aston Villa melanjutkan perjalanannya dengan nilai sempurna, menjadi salah satu dari kelompok tim yang meraih kemenangan di seluruh pertandingannya, bersama Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, dan Real Betis.

Sebaliknya, Barcelona mengawali perjalanan Eropanya dengan dua kemenangan, sebelum akhirnya menelan kekalahan pada matchday lalu di Stadion Parc des Princes dari Paris Saint-Germain.

Hansi Flick dan para pemainnya, yang kembali menemukan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Alavés pada Sabtu lalu, berupaya memanfaatkan kunjungan tim Inggris itu ke Stadion Spotify Camp Nou untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Eropa, serta melangkah lebih dekat menuju tiket langsung ke babak 16 besar.