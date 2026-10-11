Barcelona akan menghadapi Galatasaray pada Selasa mendatang di Liga Champions, dengan target meraih kemenangan pertama di luar markasnya pada ajang tersebut musim ini, setelah mengawali perjalanannya dengan kemenangan atas Feyenoord dengan skor 5-1, sementara tim bersiap memainkan laga itu dengan jersey cadangan yang baru.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona menggelar sesi latihan pemulihan pada hari Minggu ini, setelah kemenangan 3-0 atas Getafe, yang menjadi kemenangan kedelapan mereka di liga, sebelum melanjutkan perjalanannya di Liga Champions saat bertandang ke Galatasaray, Selasa, pukul sembilan malam waktu Spanyol.

Tim Katalan itu akan memulai perjalanannya ke Istanbul lebih awal, tanpa diperkuat para pemain yang mengalami cedera, yakni Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, dan Roony Bardghji.

Delegasi Barcelona dijadwalkan meninggalkan kompleks latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper di Sant Joan Despi pada pukul 08.40 pagi, menuju Bandara El Prat.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Penerbangan khusus menuju kota Turki tersebut akan bertolak pada pukul 09.40 pagi, dan delegasi dijadwalkan tiba pada pukul 14.20 waktu setempat, yang satu jam lebih awal dari waktu Spanyol, setelah penerbangan yang memakan waktu 3 jam 40 menit.

Pada sore hari, Hansi Flick dan Pau Cubarsi akan menggelar konferensi pers resmi di Stadion Ali Sami Yen, pukul 16.45 waktu Spanyol, di mana Barcelona memilih bek mereka, Cubarsi, untuk berbicara kepada media lokal dan para jurnalis yang datang dari Katalunya.

Usai konferensi pers, para pemain Barcelona akan menjalani latihan di stadion tempat pertandingan digelar, mulai pukul 17.30 waktu Spanyol, sebagai persiapan menghadapi tim Turki tersebut.

Di sisi lain, Galatasaray memuncaki klasemen Liga Turki, setelah mengalahkan Kasimpasa dengan skor 3-1 pada Jumat lalu.

Pelatihnya, Okan Buruk, bersama salah satu pemain tim yang namanya belum ditentukan, dijadwalkan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 siang waktu Spanyol, sementara latihan akan dimulai satu jam setelahnya, di kompleks latihan klub.

Barcelona akan bermain di Istanbul dengan jersey cadangan musim ini, yang bercirikan warna hitam bergradasi hingga ke warna ungu, warna yang juga menghiasi celana pendek dari edisi kedua kemitraan antara merek "Nike", lini Kobe Bryant, dan klub Katalan tersebut.

Barcelona baru sekali mengenakan jersey ini sepanjang musim ini, yaitu pada laga pembuka mereka di Liga Spanyol, ketika menghancurkan Elche dengan skor 5-0.



