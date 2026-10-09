Xavi Espart, bek muda Barcelona, merayakan perpanjangan kontraknya bersama klub Catalan tersebut hingga tahun 2030, seraya mengungkapkan kebanggaannya untuk melanjutkan perjalanan karier bersama tim yang telah dicintainya sejak kecil, serta menegaskan tekadnya untuk terus bekerja keras demi berkontribusi mewujudkan ambisi klub pada tahun-tahun mendatang.

Barcelona pada hari Kamis kemarin mengumumkan perpanjangan kontrak Espart, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan klub terhadap perkembangan pemain yang menapaki jenjang di akademi "La Masia" tersebut, sebelum perlahan-lahan mampu membuktikan diri dalam perhitungan tim utama.

Espart membagikan sebuah video melalui akun media sosialnya, yang mengulas kembali momen-momen dari perjalanannya bersama Barcelona, dan menyertakannya dengan pesan emosional yang mengungkapkan keterikatannya dengan klub sejak masa kecilnya.

Bek asal Catalan itu berkata: "Saya lahir sebagai pendukung Barcelona, dan telah bermain untuk klub ini sejak usia 8 tahun. Berkat semua yang telah diberikan klub dan akademi La Masia kepada saya, saya mampu mewujudkan mimpi-mimpi pertama saya."

Ia menambahkan: "Membela warna-warna ini selalu menjadi sumber kebanggaan bagi saya, dan mengenakan jersey ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kini saatnya untuk terus bekerja keras, memberikan yang terbaik, dan menikmati momen ini, agar kita bisa membawa Barcelona ke tingkatan setinggi mungkin."

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Espart melakukan debutnya bersama tim di Liga Champions Eropa pada musim lalu, sebelum peran pentingnya meningkat dalam rencana pelatih asal Jerman, Hansi Flick, pada musim ini.

Pemain tersebut tampil sebagai starter dalam 5 dari 8 laga awal Barcelona musim ini, sebuah indikasi semakin besarnya perannya di dalam tim, sehingga perpanjangan kontraknya hingga tahun 2030 menjadi penegasan atas arah kebijakan klub untuk mempertahankan talenta-talenta muda dari akademinya.