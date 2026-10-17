Jurnalis Arab Saudi Walid Al-Faraj memicu perdebatan dengan komentar sarkastis mengenai pernyataan timnas Arab Saudi tentang perkembangan medis terbaru para pemain yang mengalami cedera, setelah pernyataan tersebut dipublikasikan pada waktu larut malam. Hal itu membuatnya mempertanyakan urgensi pengumuman detail semacam itu pada jam tersebut, sebuah komentar yang langsung membuka ruang perbincangan soal waktu publikasi pernyataan resmi.

Akun timnas Arab Saudi sebelumnya merilis pernyataan medis yang mengungkap perkembangan cedera sejumlah pemain, di antaranya Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al-Hajji, dan Hammam Al-Hammami. Pernyataan itu memaparkan detail program pengobatan dan rehabilitasi yang mereka jalani, sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan atas kondisi mereka usai cedera yang dialami selama ajang Piala Teluk Arab 27.

Al-Faraj kemudian membagikan ulang cuitan timnas Arab Saudi melalui akunnya di platform "X", dengan menyertakan komentar bernada sarkastis terhadap waktu pengumuman tersebut, setelah pernyataan itu dirilis tepat pada pukul satu dini hari.

Jurnalis Arab Saudi itu menulis: "Pernyataan medis dirilis pukul 1 dini hari.. mau memberi tahu siapa pada jam seperti ini?"

Komentar Al-Faraj lebih menyoroti waktu publikasi pernyataan daripada isi medisnya, karena ia mempertanyakan siapa sasaran pengumuman pada jam yang begitu larut, padahal pembaruan semacam itu bisa dipublikasikan pada waktu yang memungkinkan informasinya menjangkau lebih banyak pengikut.

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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Nawaf Al-Aqidi telah menjalani operasi yang sukses pada siku tangannya di ibu kota Inggris, London, setelah mengalami cedera saat menghadapi Kuwait pada laga pembuka Piala Teluk 27. Sementara itu, Alaa Al-Hajji melanjutkan program rehabilitasinya di Rumah Sakit Aspetar di Doha, menyusul cedera lutut yang dialaminya saat melawan Oman.

Timnas juga mengumumkan bahwa Hammam Al-Hammami akan memulai program pengobatannya pada hari Minggu, setelah mengalami cedera otot hamstring dalam laga final turnamen Teluk. Ditegaskan pula bahwa kondisi medis para pemain dipantau melalui koordinasi antara tim medis timnas dan tim medis klub masing-masing.



