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Laporan media membocorkan kejutan besar, setelah memastikan bahwa Timnas Arab Saudi menolak sejumlah pelatih kelas dunia papan atas, demi pelatih asal Yunani mereka saat ini, Georgios Donis.

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Pewarta olahraga Saudi, Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di saluran "MBC 1", sempat menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Saudi sebelum dimulainya turnamen Piala Asia 2027 dengan persentase 99%.

Penolakan pelatih-pelatih kelas dunia di timnas Saudi

Naif Al-Thaqeel, koresponden saluran "Al-Arabiya" Saudi, membantah kabar tersebut, di mana ia menegaskan bahwa semua pejabat di Federasi Sepak Bola Saudi secara tegas membantah adanya niat untuk memecat pelatih asal Yunani itu dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan: "Federasi Sepak Bola Saudi memiliki daftar darurat yang berisi 3 pelatih, sebagai antisipasi terhadap kondisi darurat apa pun, seperti jika Donis sendiri mengajukan pengunduran dirinya, sesuai dengan mekanisme kerja baru yang diterapkan federasi, tetapi federasi tidak berniat memecatnya."

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Ia menambahkan: "Para agen juga berupaya menawarkan para pelatih, bahkan Federasi Sepak Bola Saudi, sejak hari setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, menerima panggilan telepon, pesan, dan CV dari pelatih-pelatih kelas dunia papan atas, serta pelatih-pelatih kelas menengah atau yang tidak dikenal."

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Ia melanjutkan: "Ini hal yang wajar, tetapi yang penting adalah pekerjaan yang sedang berlangsung di timnas Saudi, dan apakah ia berjalan sesuai dengan yang direncanakan, serta sesuai dengan target Federasi Sepak Bola, dan ia berjalan sebagaimana biasa tanpa pengaruh apa pun."

Ia meneruskan: "Donis telah menyerahkan rencana setebal 30 halaman kepada Federasi Sepak Bola Saudi, hingga berakhirnya kontraknya pada 31 Juli mendatang, dan itu merupakan tolok ukur penilaian kerjanya, dan ia masih terus mengerjakan rencana tersebut."

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Al-Thaqeel juga menegaskan bahwa latihan berjalan normal, tanpa adanya pengaruh apa pun terhadap para pemain akibat kabar yang beredar tentang kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani itu.

Tanggapan Donis atas kabar pemecatannya

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Donis sendiri sempat menanggapi kabar pemecatannya, di mana ia berkata dalam pernyataan kepada surat kabar "Al-Riyadiya" Saudi: "Saya tidak peduli dengan rumor yang dilontarkan dari waktu ke waktu seputar nasib karier saya bersama timnas Saudi."

Ia menambahkan: "Yang saya pedulikan saat ini adalah mengembangkan Saudi dan fokus pada pekerjaan, saya punya cukup pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar seputar nasib karier saya, dan saya akan memberikan yang terbaik yang saya miliki demi melayani sepak bola Saudi."

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Pernyataan Donis itu merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Saudi, sebagaimana dikutip saluran "Al-Ikhbariya" Saudi, yang membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut, serta menegaskan keberlanjutannya di jabatannya.

Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Saudi membantah kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

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Apa yang telah dipersembahkan Donis bersama timnas Saudi?

Perlu diingat bahwa Donis menangani timnas Saudi pada April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Hervé Renard, hanya dua bulan sebelum dimulainya turnamen Piala Dunia 2026, dan harus angkat koper dari babak pertama.

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Timnas Saudi di Piala Dunia bermain imbang dengan Uruguay 1-1 dan tanpa gol melawan Tanjung Verde, sementara kalah dari Spanyol dengan empat gol tanpa balas, hingga menghuni dasar Grup Delapan dengan hanya dua poin.

Meski begitu, pelatih asal Yunani itu berhasil membawa Saudi meraih gelar pertamanya dalam 23 tahun, ketika ia bersamanya memenangi turnamen Piala Teluk Arab edisi kedua puluh tujuh "Khaleeji 27", pada Oktober lalu.

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Donis meraih turnamen itu dengan cara terbaik yang mungkin, di mana timnas Saudi berhasil memenangi 4 pertandingan dari total 5, serta melewati pertandingan kelima melalui adu penalti, dan mencetak 8 gol, tanpa gawangnya kebobolan satu gol pun.

Secara umum, timnas Saudi menjalani 11 pertandingan di bawah kepemimpinan Donis, baik di level resmi maupun persahabatan, dengan meraih 5 kemenangan, berbanding 4 hasil imbang dan dua kekalahan, serta mencetak 13 gol, sementara gawangnya kebobolan 7 gol.