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Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, kehilangan sebagian popularitasnya di Prancis setelah hasil yang diraih timnas Prancis di UEFA Nations League.

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Menurut situs Foot Mercato, popularitas Zidane turun tiga poin setelah pemusatan latihan keduanya sebagai pelatih kepala timnas Prancis. Hal itu berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga Odoxa untuk Winamax dan radio RTL.

Meski mengalami sedikit penurunan, Zidane masih sangat populer di kalangan warga Prancis. Sebanyak 83 persen dari mereka masih memiliki pandangan positif terhadap mantan bintang yang dulu mengenakan nomor punggung 10 itu, dan angka tersebut naik menjadi 90 persen di kalangan penggemar sepak bola.

Sementara itu, untuk timnas Prancis, indikatornya menunjukkan tren menurun setelah popularitasnya turun enam poin menjadi 69 persen, dari 75 persen pada survei sebelumnya. Meski demikian, level tersebut masih termasuk salah satu yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Para penggemar sepak bola juga terbelah dalam menilai awal kiprah Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala timnas Prancis. Sekitar separuh dari mereka (47 persen) menilai timnas Prancis kini kurang kuat dibandingkan masa ketika tim ditangani Didier Deschamps, sementara 49 persen meyakini performa timnas Prancis mengalami perkembangan.

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Menurut survei tersebut, antusiasme yang sempat menyelimuti pemusatan latihan pada September dan Oktober tampaknya mulai memudar.

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Pilihan taktik dan susunan pemain yang diterapkan Zinedine Zidane mendapat 74 persen penilaian positif, turun 15 poin.

Penilaian terhadap kualitas permainan juga mengalami penurunan signifikan menjadi 68 persen, turun 17 poin, begitu pula level timnas Prancis secara umum yang berada di angka 65 persen, turun 22 poin.

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Zidane telah memimpin timnas Prancis dalam enam laga UEFA Nations League. Ia mengawali perjalanannya dengan kemenangan atas Turki dan Belgia dengan skor identik 1-0.

Timnas Prancis kemudian bermain imbang 1-1 melawan Italia, sebelum menang besar 4-1 atas Belgia.

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Pada laga kelima, timnas Prancis kalah 1-3 dari Italia di kandang lawan, sebelum kembali ke jalur yang benar dengan menundukkan Turki 2-1.

Timnas Prancis pun keluar sebagai juara grup dan akan menghadapi timnas Spanyol dalam duel panas di babak perempat final.