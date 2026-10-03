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Mengejutkan: Bintang Spanyol tinggalkan pemusatan latihan dan terbang ke Prancis

Spain vs Czechia
Spain
Czechia
UEFA Nations League A
F. Ruiz
Paris Saint-Germain
Spanyol
Ceko
Prancis

Fabian Ruiz, bintang timnas Spanyol, meninggalkan kamp latihan La Roja secara mendadak dan terbang dari Oviedo menuju Paris.

Timnas Spanyol tengah bersiap menghadapi Republik Ceko, Sabtu malam ini, pada laga ketiga UEFA Nations League.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Fabian Ruiz meninggalkan kamp latihan Spanyol di Oviedo untuk menuju Paris karena kelahiran anak pertamanya, sehingga ia tidak akan tersedia untuk bermain pada laga kontra Republik Ceko.

Dengan demikian, gelandang Paris Saint-Germain itu menjadi pemain terakhir yang absen dari skuad timnas Spanyol, namun kali ini karena alasan yang membahagiakan dan istimewa.

Pau Cubarsi dan Carlos Espi sebelumnya telah dicoret dari skuad, sehingga tidak ada satu pun dari keduanya yang bisa masuk menggantikan Fabian Ruiz.

Regulasi UEFA menyatakan bahwa daftar pemain menjadi tertutup pada pukul 23.59 di hari sebelum pertandingan, sehingga Spanyol tidak bisa memanggil pemain baru untuk menghadapi Republik Ceko.


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