Seluruh perhatian tertuju ke ibu kota Inggris, London, yang malam ini menjadi tuan rumah seremoni pengumuman pemenang Ballon d'Or, di tengah suasana penuh penantian di dalam tubuh Barcelona, yang tampaknya memiliki indikasi-indikasi yang tidak berpihak pada bintang mudanya, Lamine Yamal, meski ia masuk nominasi untuk bersaing memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

Menurutradio Cadena SER, ada perasaan di dalam tubuh Barcelona bahwa Harry Kane adalah yang paling dekat untuk meraih Ballon d'Or, pada saat keputusan akhir belum ditetapkan hingga kini, dan identitas pemain yang akan menyabet penghargaan tersebut pun belum jelas.

Kecenderungan di dalam tubuh Barcelona ini tidak berarti peluang Yamal telah resmi berakhir, sebab identitas sang pemenang masih belum diketahui sebelum pengumuman akhir, dan kesan-kesan yang beredar di dalam klub pun bukan merupakan kepastian atas hasil pemungutan suara.

Edisi ke-70 gelaran Ballon d'Or digelar malam ini, Senin 26 Oktober 2026, di Teater London Palladium, ibu kota Inggris, menjadi sebuah preseden historis dengan penyelenggaraan acara ini di London untuk pertama kalinya, bertepatan dengan 70 tahun sejak peluncuran penghargaan tersebut pada 1956.

Perhatian dalam perebutan kategori putra terpusat pada 3 nama menonjol, yaitu Lamine Yamal bintang Barcelona, Harry Kane penyerang Bayern Munich, dan Kylian Mbappe bintang Real Madrid.

Kane masuk persaingan dengan dukungan catatan golnya serta gelar-gelar domestiknya bersama Bayern, sementara Yamal mengandalkan pengaruhnya bersama Barcelona dan timnas Spanyol, sedangkan Mbappe memiliki catatan gol yang mencolok meski absennya gelar dari musimnya bersama Real Madrid.

Penghargaan ini memiliki arti tambahan bagi Yamal, yang berupaya menebus kekalahannya pada edisi lalu, ketika ia menempati posisi runner-up di belakang pemain Prancis Ousmane Dembele, peraih Ballon d'Or tahun 2025.

Bintang Spanyol itu juga berupaya mengukir sejarah sebagai pemain termuda yang dinobatkan meraih penghargaan tersebut, sementara Kane berambisi menjadi orang Inggris pertama yang memenangkannya sejak Michael Owen pada tahun 2001