Lamine Yamal menjalani laga melawan Paris Saint-Germain di tengah ekspektasi besar untuk melanjutkan penampilan luar biasanya, setelah ia mencuri perhatian di awal musim dan menyuguhkan sentuhan-sentuhan teknik istimewa yang menjadikannya salah satu senjata ofensif paling menonjol milik Barcelona.

Namun bintang asal Spanyol itu tidak tampil sesuai level yang diharapkan selama laga puncak Eropa tersebut, meski ia berhasil mencetak satu gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya berskor 4-2.

Surat kabar "L'Equipe" asal Prancis menyoroti penampilan mengecewakan, menurut pandangan mereka, yang ditunjukkan Yamal menghadapi Paris Saint-Germain, dengan menegaskan bahwa pemain Barcelona itu tampak jauh dari level yang biasa ia tunjukkan, terutama selama babak pertama, serta kesulitan dalam duel langsungnya dengan bek Prancis Lucas Hernandez.

Berbagai prediksi sebelumnya menyebutkan bahwa Yamal akan menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam pertandingan ini, setelah ia memulai musim dengan sangat mengesankan dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggiring bola serta menciptakan perbedaan lewat sentuhan individu dan pergerakan ofensifnya. Namun keunggulan-keunggulan tersebut tidak muncul seperti yang diharapkan di hadapan tim Paris itu.

Gol yang Tak Menghapus Kesulitan

Meski mencetak gol kedua Barcelona pada menit ke-79, Yamal menurut L'Equipe tidak berhasil menampilkan permainan besar sepanjang laga, sebab gol tersebut tidak cukup untuk mengubah kesan umum atas penampilannya, di tengah kesulitan yang ia hadapi menghadapi lini pertahanan Paris Saint-Germain.

Lucas Hernandez berhasil membatasi ancaman sayap muda itu dalam duel-duel individu, sehingga Yamal kesulitan memanfaatkan keterampilan yang biasa ia tunjukkan dan memaksakan pengaruhnya atas jalannya permainan, terutama pada babak pertama pertandingan.

Taruhan yang Tak Terwujud

"L'Equipe" menyebutkan bahwa segala perhatian tertuju pada Yamal sejak sesi pemanasan, setelah ia mencetak gol indah dalam kemenangan Barcelona atas Real Betis dengan skor 5-2 di Liga Spanyol pada hari Sabtu, yang kian memperkuat prediksi bahwa ia akan tampil dalam penampilan istimewa baru menghadapi Paris Saint-Germain.

Namun bintang asal Spanyol itu tidak menyuguhkan penampilan yang diharapkan, sehingga malam yang semestinya menjadi kesempatan baru untuk menegaskan kilaunya berubah menjadi ujian sulit menghadapi lawan yang berhasil meredam ancamannya, sementara Barcelona keluar sebagai pihak yang kalah dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa.