Mengapa Yamal menonton semua pertandingan Real Betis?

Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengaku tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan Villarreal dan Real Betis di Liga Spanyol.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Yamal mengatakan kepada Valdano bahwa ia menonton banyak pertandingan sepakbola, khususnya seluruh laga Premier League dan seluruh laga Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Selain itu, Yamal tidak melewatkan satu pun pertandingan Villarreal dan Real Betis di LaLiga, karena menyaksikan kedua tim tersebut adalah yang paling menyenangkan bagi dirinya.

Real Betis yang diasuh Manuel Pellegrini memiliki kemiripan dengan Barcelona saat ini dalam beberapa aspek. Mereka mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola, berkat para pemain yang pandai mengalirkan bola dan mengatur tempo, seperti Isco atau Fornals. Namun mereka juga memiliki 3 senjata serang di lini depan yang bermain langsung, mengungguli lawan dalam duel satu lawan satu di sisi lapangan, dan masuk ke kotak penalti dengan sangat ganas.

Pertandingan berikutnya BET LaLiga 12.30 BAR

Ada Antony di sisi kanan dan Abde Ezzalzouli di sisi kiri, dua pemain yang sangat istimewa dengan level yang membuat mereka layak bermain di Barcelona. Sementara di jantung serangan, Cucho Hernandez menjalankan peran sebagai penyerang tajam yang berjuang untuk setiap bola, dan mungkin ia bisa bersaing untuk gelar top skorer Liga Spanyol jika bermain di klub yang lebih besar.

Real Betis, lawan Barcelona pada pertandingan besok, menempati puncak klasemen bersama di Liga Champions dengan poin yang sama dengan Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Real Madrid, setelah meraih dua kemenangan dramatis; yang pertama dengan skor 3-2 atas Lille, dan yang kedua dengan skor yang sama atas Porto, dalam dua pertandingan yang menyaksikan mereka bangkit dari ketertinggalan.