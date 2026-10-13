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Al-Ameed mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan penyebabnya

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Al Ittihad mengungkapkan alasan tidak disertakannya Ahmed Al Ghamdi, pemain tim tersebut, dalam daftar pemain untuk laga melawan Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab, Selasa malam ini, pada pekan kedua fase liga Liga Elite Asia.

Nama Al Ghamdi tidak tercantum dalam daftar Al Ittihad sepanjang pertandingan yang berlangsung di Stadion "Al Inmaa", baik di starting line-up maupun bangku cadangan, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai penyebabnya.

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, hanya menurunkan dua pemain Arab Saudi dalam susunan pemain inti, yaitu dua bek sayap: bek kanan Ahmed Al Julaidan dan bek kiri Faris Abedi, berbanding sembilan pemain asing.

Al Ittihad merilis pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa Wissing tidak menyertakan Al Ghamdi "untuk mengelola beban fisik pemain, menyusul keluhan nyeri pada otot kaki bagian belakang".

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Al Ittihad juga menyebutkan bahwa pemain Arab Saudi tersebut sedang menjalani program pemulihan dengan tujuan dapat tampil pada laga-laga mendatang.