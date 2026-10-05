Dalam pemandangan yang mungkin terasa aneh bagi para pecinta sepak bola Spanyol, perjalanan Copa del Rey musim 2026/2027 dimulai hari Senin ini tanpa kehadiran para raksasanya.

Sebanyak 112 tim akan menahan napas untuk mengetahui nasib mereka di babak pertama, sementara Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Real Sociedad akan mengikuti undian dari kejauhan.

Turnamen Copa del Rey selalu identik dengan kebahagiaan di Catalunya, karena Barcelona adalah raja bersejarah kompetisi ini dengan 32 gelar, dan turnamen ini tak bisa dibayangkan tanpa rival abadinya, Real Madrid. Namun, absennya kali ini bukanlah pengunduran diri atau hukuman, melainkan sebuah keistimewaan yang diatur dalam regulasi.

Apa rahasia pengecualian ini?

Rahasianya terletak pada Piala Super Spanyol. Berdasarkan regulasi Federasi Sepak Bola Spanyol, keempat tim yang berpartisipasi di Piala Super dibebaskan dari mengarungi babak-babak awal Copa del Rey.

Empat tiket Piala Super, yang tahun ini berpindah dari Arab Saudi ke Istanbul setelah bertahun-tahun diselenggarakan di sana, diberikan kepada juara dan runner-up Liga Spanyol serta juara dan runner-up Copa del Rey musim lalu, yang musim ini berlaku bagi Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Real Sociedad.

Kapan tim-tim besar tampil?

Keempat tim besar tidak akan menunggu terlalu lama. Menurut surat kabar "Sport", perjalanan mereka di Copa del Rey akan dimulai langsung dari babak 32 besar, dengan demikian melewati babak pertama dan kedua turnamen.

Keistimewaan ini tidak berhenti sampai di situ, karena sistem ini menjamin bahwa laga pertama mereka di turnamen akan menghadapi salah satu tim berperingkat lebih rendah yang masih tersisa dalam kompetisi, yang memberi mereka awal yang secara teori lebih mudah dalam perjalanan mempertahankan impian mereka di Copa del Rey.







