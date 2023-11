Mengapa Tim Sepakbola Amerika Serikat Disebut USMNT Dan USWNT?

Goal coba menjabarkan bagaimana singkatan tim nasional sepakbola Amerika Serikat bisa muncul...

Sangat umum untuk mendengar tim nasional putra Amerika Serikat dan tim nasional wanita Amerika Serikat masing-masing disebut sebagai USMNT dan USWNT.

Meski olahraga ini mungkin dianggap sebagai soccer dibandingkan football di AS, tujuannya mungkin adalah untuk memberikan referensi yang dapat digunakan dalam arti luas, secara global - yang membawa kita kembali ke pertanyaan...

Mengapa Tim AS Disebut USMNT & USWNT?

Mungkin ada banyak penjelasan, namun yang paling jelas adalah efektivitas penyebutan nama tim dalam satu tarikan napas dan menggunakannya dalam sebuah kalimat - bayangkan komentator atau jurnalis harus menyebutkan 'tim nasional putra Amerika Serikat' atau 'Tim nasional wanita Amerika Serikat' setiap kali. Oleh karena itu, lebih ringkas dan nyaman untuk menggunakan USMNT dan USWNT.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Dalam artian pastinya setiap tim mempunyai nama pendeknya masing-masing. Namun, jarang mendengar seseorang menyebut 'SNT' untuk 'tim nasional Spanyol' - yang juga mengarah pada popularitas olahraga tersebut secara lokal. Dan kemudian, mengatakan 'Tim nasional Italia' juga tidak terlalu berbelit.

Perbedaan Antar Tim

Getty Images

Mengingat tim nasional wanita AS lebih berprestasi secara internasional dibandingkan tim pria, atau bahkan sebaliknya, maka perlu ada perbedaan yang mencolok dalam penamaan tersebut. Nama negaranya sendiri memiliki sejumlah kata - United States of America, umumnya dikenal sebagai Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, huruf yang tersisa yang ditambahkan hanyalah 'MNT' untuk timnas putra dan 'WNT' untuk timnas putri.

Mengapa AS Dan Bukan Amerika?

FIFA memiliki lebih dari 50 negara anggota di benua Amerika saja. Mengingat USMNT dan USWNT bersaing di bawah naungan CONCACAF (Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia), 'AS' akan menjadi frasa yang lebih spesifik untuk digunakan di sini.

Apa Nama Lain USMNT & USWNT?

Sudah menjadi kebiasaan bagi tim nasional atau klub profesional mana pun untuk memiliki julukan. Meski USMNT atau USWNT adalah singkatan untuk menyebut tim nasional masing-masing, 'Die Mannschaft' bukanlah sebutan resmi untuk tim nasional Jerman - melainkan sebuah nama panggilan.

Julukan USMNT adalah 'The Stars and Stripes' dan 'The Yanks', sedangkan USWNT dapat disebut sebagai 'The Stars and Stripes'.