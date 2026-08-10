Meski gelombang kemarahan di Eropa terhadap Gianni Infantino kian meluas dan suara-suara yang menuntut kepergiannya dari kursi kepresidenan FIFA terus bertambah, perhitungan di balik koridor federasi dunia itu justru mengungkap kenyataan yang berbeda: angka-angka tidak cukup untuk menjatuhkannya, dan jalan menuju penggulingannya membentur tembok 106 suara yang hingga kini tampak sulit dijangkau.

Ladislao Moñino, jurnalis radio "Cadena SER" Spanyol, mengungkapkan bahwa menyingkirkan Gianni Infantino dari kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional telah menjadi tugas yang nyaris mustahil secara hitungan, kendati lingkaran oposisi terhadapnya di dalam Federasi Sepak Bola Eropa kian meluas.

Moñino sebelumnya menulis sebuah artikel di surat kabar "El País" berjudul "Tugas Sulit Menyingkirkan Infantino", di mana ia menegaskan bahwa "satu-satunya kemungkinan saat ini agar presiden asal Italia-Swiss itu tidak lagi berada di puncak FIFA adalah dengan pengunduran dirinya dan penarikan pencalonannya untuk periode keempat dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027", sebuah sikap yang kembali ia tegaskan saat tampil dalam program "El Larguero" bersama Álvaro Benito.

Moñino menjelaskan bahwa ada pandangan Eropa yang jelas menentang Infantino, dan opini publik pun berdiri melawannya akibat serangkaian peristiwa kontroversial yang mendahului dan terjadi selama Piala Dunia, namun ia menekankan bahwa "opini publik tidak memberikan suara".

Ia menunjukkan bahwa meski Infantino menerima pukulan keras dengan dicabutnya dukungan dari Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF", oposisi tersebut tidaklah menyeluruh, karena masih ada federasi-federasi di dalam CONCACAF yang mendukung presiden saat ini, hal yang menjelaskan mengapa angka-angka tidak sesuai.

Sang tamu mengungkap hambatan angka terbesar bagi setiap upaya menjatuhkan Infantino, seraya berkata: "Dibutuhkan 106 suara untuk menggulingkannya, dan untuk menyerukan kongres luar biasa", sebuah kuorum yang hingga kini tidak dimiliki oleh para penentangnya.

Moñino menunjukkan adanya "minat kuat dari Federasi Sepak Bola Eropa dan presidennya Aleksander Čeferin untuk menggulingkannya dari kursi kepresidenan FIFA", namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa jika suara yang cukup memang tersedia, UEFA pasti sudah mulai melakukan langkah-langkah dan mengajukan seorang kandidat yang mampu mengalahkannya seandainya kongres luar biasa yang diperlukan untuk mendorongnya mengundurkan diri itu digelar.

Ia menyinggung bahwa perhatian kini tertuju pada kongres Federasi Sepak Bola Eropa yang dijadwalkan pada awal tahun depan untuk memilih presiden, yang kemungkinan besar akan menyaksikan terpilihnya kembali Čeferin, di samping kongres FIFA yang akan digelar di Rabat, Maroko, di tengah pertanyaan-pertanyaan seputar sejauh mana pengaruh konflik ini terhadap situasi di sekitar Piala Dunia mendatang setelah segala kontroversi yang mencuat.