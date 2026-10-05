PSV akan menghadapi sc Heerenveen Jumat mendatang dengan mengenakan jersey khusus. Klub asal Eindhoven itu dengan cara ini memberikan penghormatan kepada ikon klub Coen Dillen, yang pada Senin ini seharusnya genap berusia 100 tahun.

Dillen, yang meninggal dunia pada 1990, mencetak tidak kurang dari 43 gol di Eredivisie pada musim 1956/57, sebuah rekor yang masih bertahan hingga kini. Saat para penyerang kerap mencetak gol, apa yang disebut indeks Coen Dillen sering kali diangkat, tetapi hingga saat ini ikon PSV itu belum tergeser dari takhtanya.

PSV pada Jumat melawan Heerenveen akan mengenakan jersey yang terinspirasi dari masa-masa terbaik Dillen di Philips Stadion. Logo dari era tersebut juga akan kembali untuk satu kali saja di jersey klub Eindhoven itu.

Untuk nomor punggung, dirancang jenis huruf khusus dan nama para pemain untuk satu kali ini tidak akan terlihat di bagian belakang. Dengan demikian, desain jersey pada era 1950-an dihadirkan kembali.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 14.00 HEE

PSV memberikan penghormatan kepada Dillen di situs resminya. "Produktivitas golnya yang luar biasa menjadikannya seorang bintang di lapangan, tetapi di luar lapangan ia tetap menjadi dirinya sendiri. Saat pada akhir pekan ia terus mencetak gol untuk PSV, pada hari kerja ia tetap berdiri di toko cerutu. Tidak ada tingkah bak bintang, tidak ada delusi kebesaran. Bagi Dillen, semua itu adalah sesuatu yang biasa saja."



"Kesederhanaan itu menjadi benang merah dalam kampanye untuk menghormati Coen Dillen. Yang menjadi pusat perhatian di sini bukan hanya seorang top skor, melainkan terutama sosok manusia di balik pesepak bola itu. Seorang warga Eindhoven yang membiarkan kakinya berbicara dan meski berprestasi selalu tetap membumi," tambah petinggi PSV.

PSV telah meluncurkan sebuah video menarik terkait penghormatan kepada Dillen. Di dalamnya, peran utama diberikan kepada seorang suporter yang mengenang tahun-tahun masa mudanya, ketika Dillen bersinar sebagai penyerang.