Ketika para pemain Liga Primer Inggris memilih berlutut untuk melawan rasisme, striker Leeds United asal Inggris, Dominic Calvert-Lewin, tetap berdiri dalam pertandingan kemarin, Minggu, melawan Manchester United yang berakhir imbang (1-1).

Sejak pandemi Covid-19, Liga Primer Inggris menerapkan ritual sebelum pertandingan dimulai: ketika wasit meniup peluit terakhir, setiap pemain berlutut sebagai bentuk protes terhadap rasisme.

Gestur ini perlahan memudar dalam beberapa bulan terakhir, tetapi kembali muncul pekan ini dalam kampanye "No Room For Racism", sebagaimana diberitakan jaringan Prancis "RMC Sport".

Menurut pelatihnya, Daniel Farke, keputusan Dominic berangkat dari "rasa hormat", dan ia menambahkan dalam konferensi pers: "Dom berkata: 'Saya tidak akan membiarkan siapa pun mengendalikan saya. Saya menunjukkan rasa hormat dengan membela diri sendiri'. Setiap orang berbeda, dan menunjukkan rasa hormatnya terhadap kampanye ini dengan caranya sendiri. Ini tentu saja kampanye yang baik dan tujuan yang mulia, yang didukung oleh dunia sepak bola dan olahraga secara umum dalam situasi seperti ini, karena ruang ganti adalah contoh luar biasa tentang bagaimana kita semua bisa hidup bersama".

Ini bukan pertama kalinya striker Leeds tersebut mengambil keputusan seperti itu, karena ia juga tetap berdiri saat pertandingan melawan Burnley di akhir musim lalu.

Selain itu, Ainsley Maitland-Niles (Everton), Issa Diop (Ipswich Town), Marc Guehi (Manchester City), serta Ryan dan Tyler Adams (Bournemouth) juga memilih untuk tidak berlutut selama pertandingan pekan ini.

Gerakan ini bermula pada 2020 setelah kematian George Floyd usai ditangkap oleh kepolisian Amerika, yang memicu gerakan "Black Lives Matter".

Akibatnya, gestur kuat ini diterapkan sebelum setiap pertandingan di Inggris, tetapi praktik tersebut dihentikan pada 2022. Meski demikian, untuk menegaskan sikap, disepakati aksi berlutut dilakukan dua kali dalam semusim.







