Sejumlah laporan media Jerman mengungkap adanya langkah dari Borussia Monchengladbach untuk merekrut Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad Saudi, pada periode mendatang, setelah klub Jerman itu memasuki negosiasi dengan sang pelatih guna membahas kemungkinan pengangkatannya sebagai penanggung jawab teknik.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Beeren Schroter, direktur olahraga Borussia Monchengladbach, menghubungi Wissing melalui seorang perantara, sebagai bagian dari langkah klub untuk mencari berbagai opsi menakhodai tim pada fase mendatang, sebelum akhirnya pelatih Jerman itu menentukan sikapnya atas tawaran tersebut.

Baca juga: Video: Al-Hariifi: Ronaldo tidak menambahkan apa pun dan harus diusir dari Al-Nassr

Menurut laporan itu, Wissing menolak tawaran yang diajukan Monchengladbach, dengan menegaskan bahwa waktu saat ini tidak sesuai dengan rencananya, mengingat keterikatannya dengan proyeknya bersama Al-Ittihad serta keinginannya untuk melanjutkan pekerjaan bersama tim pada periode mendatang.

"Bild" menjelaskan bahwa pelatih Jerman itu tidak ingin meninggalkan Al-Ittihad pada tahap awal proyeknya, terutama karena ia masih berupaya membangun tim yang mampu bersaing dan meraih target-target yang telah ia tetapkan sejak mengemban tugas tersebut.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Penyebab penolakan Wissing adalah karena ia saat ini berusaha melanjutkan tugasnya bersama Al-Ittihad, dan berupaya mengembalikan tim ke lingkaran persaingan gelar, setelah ia mulai menerapkan gagasan-gagasan tekniknya dan membangun identitas yang jelas bagi tim sejak memulai proyeknya bersama klub Saudi itu.

Penolakan pelatih Jerman itu untuk kembali ke negaranya kendati adanya ketertarikan dari Monchengladbach menegaskan kukuhnya keinginan untuk bertahan bersama Al-Ittihad saat ini, serta ketidakinginannya untuk memutus proyek yang telah ia mulai demi berpindah ke petualangan baru di Liga Jerman.

Ketertarikan Borussia Monchengladbach terhadap jasa Wissing mencerminkan penghargaan klub Jerman itu atas kemampuan teknisnya, namun sang pelatih telah menentukan sikapnya pada tahap ini, dengan lebih memilih melanjutkan pekerjaan bersama Al-Ittihad dan fokus pada target-targetnya bersama tim ketimbang hengkang dan kembali ke Liga Jerman.