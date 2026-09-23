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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Mengapa Ouazane memilih Maroko ketimbang tim nasional Belanda

Morocco
Ajax
A. Ouazane

Abdellah Ouazane sangat bahagia dengan panggilan ke tim nasional Maroko. Winger Ajax berusia tujuh belas tahun itu bertekad menunjukkan kualitasnya pada periode jeda internasional ini.

"Saya senang berada di sini dan siap memberikan segalanya untuk tim nasional, pelatih, para pemain, dan semua orang di negara ini. Saya menantikannya dan saya siap," ucapnya antusias dalam wawancara dengan stasiun Maroko FRMF.

Ouazane juga sebenarnya bisa memilih Belanda. Namun, perasaannya terhadap Maroko lebih kuat, seperti yang ditekankan pemain Ajax itu. Ia sudah menjalani berbagai laga internasional level junior bersama Maroko dan kini siap untuk tantangan sesungguhnya.

"Saya siap memberikan hidup saya untuk negara ini. Kita semua tahu bahwa saya memilih Maroko dua tahun lalu, dan inilah alasannya. Dalam dua tahun terakhir, kita semua telah melihat bahwa segalanya bisa berjalan cepat," ujar penyerang yang menembus tim utama Ajax tersebut.

Meski sedang diliputi euforia, Ouazane tetap berhati-hati agar tidak terlena. Winger yang masih sangat muda itu tahu bahwa ia masih harus benar-benar membuktikan diri di hadapan pelatih Mohamed Ouahbi. "Saya baru berusia tujuh belas tahun dan masih banyak yang harus saya pelajari, tapi itulah alasan saya berada di sini."

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Pemain sayap itu terutama berharap bisa belajar dari para pemain internasional berpengalaman di skuad Maroko. "Senang rasanya bisa berada di sini, tetapi ini juga menjadi momen pembelajaran. Saya ingin belajar dari para pemain. Saya siap memberikan segalanya."

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