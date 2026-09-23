Mengapa Ouazane lebih memilih Maroko ketimbang tim nasional Belanda

Abdellah Ouazane sangat bahagia dengan panggilan ke tim nasional Maroko. Winger Ajax berusia tujuh belas tahun itu bertekad menunjukkan kualitasnya pada periode jeda internasional ini.

"Saya senang berada di sini dan siap memberikan segalanya untuk tim nasional, pelatih, para pemain, dan semua orang di negara ini. Saya menantikannya dan saya siap," ujarnya antusias dalam wawancara dengan saluran Maroko FRMF.

Ouazane juga sebenarnya bisa memilih Belanda. Namun, perasaannya terhadap Maroko lebih kuat, demikian ditekankan pemain Ajax itu. Ia sudah menjalani berbagai laga internasional level junior bersama Maroko dan kini siap untuk tantangan sesungguhnya.

"Saya siap memberikan hidup saya untuk negara ini. Kita semua tahu bahwa dua tahun lalu saya memilih Maroko, dan inilah alasannya. Dalam dua tahun terakhir, kita semua telah melihat bahwa semuanya bisa berjalan cepat," kata penyerang yang menembus tim utama di Ajax itu.

Meski diliputi euforia, Ouazane tetap berhati-hati agar tidak terlena. Winger yang masih sangat muda itu tahu bahwa dirinya masih harus benar-benar membuktikan diri di hadapan pelatih Mohamed Ouahbi. "Saya baru berusia tujuh belas tahun dan masih banyak yang harus saya pelajari, tetapi itulah mengapa saya berada di sini."

Pemain sayap itu terutama berharap bisa belajar dari para pemain internasional berpengalaman di skuad Maroko. "Menyenangkan bisa berada di sini, tetapi ini juga menjadi momen untuk belajar. Saya ingin belajar dari para pemain. Saya siap memberikan segalanya."