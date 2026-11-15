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Wael Mouhia, pemain muda berbakat Borussia Mönchengladbach, mengungkap peran penting yang dimainkan Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, dalam keputusannya menerima panggilan untuk bergabung dengan Die Mannschaft alih-alih Maroko, negara asal keluarganya.

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Mehia, yang berusia 17 tahun, mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Bild", bahwa Federasi Sepak Bola Maroko tidak menyembunyikan keinginannya untuk mendapatkan jasanya, seraya menegaskan bahwa asal-usul kedua orang tuanya yang berdarah Maroko menjadikan negara itu bagian dari keluarganya, dan bahwa ia memiliki rasa hormat yang besar terhadapnya.

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Pemain itu menyatakan: "Maroko tidak menyembunyikan ketertarikannya untuk saya wakili, karena kedua orang tua saya berasal dari sana, dan karena itu negara ini adalah bagian dari keluarga saya, dan saya memiliki rasa hormat yang besar terhadapnya".

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Ia melanjutkan: "Namun cara Jurgen Klopp berbicara dengan saya membuat saya tidak perlu berpikir dua kali untuk menerima undangan ini".

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Mehia menambahkan: "Ia meyakinkan saya dengan apa yang ia katakan, dan saya langsung menyadari bahwa ia adalah sosok yang sangat luar biasa. Saya menantikan untuk menghabiskan waktu bersamanya di atas lapangan pada periode mendatang, dan saya yakin ia juga akan membantu saya berkembang".

Pernyataan Mehia datang untuk menjelaskan dampak dari percakapan yang dilakukan Klopp dengannya selama periode terakhir, setelah pelatih Jerman itu memutuskan untuk memasukkannya ke dalam skuad timnas untuk pertama kalinya, sebagai persiapan menghadapi Serbia dan Belanda di UEFA Nations League selama jeda internasional saat ini.

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Mehia memiliki kewarganegaraan Jerman dan Maroko, karena ia lahir dan besar di Jerman, sementara asal-usul kedua orang tuanya berasal dari Maroko, hal yang membuatnya menjadi incaran Federasi Sepak Bola Jerman dan Maroko selama periode terakhir, sebelum ia condong menerima undangan Jerman usai pembicaraannya dengan Klopp.

Pemain ini dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol di Bundesliga, di mana ia bermain untuk Borussia Monchengladbach, dan berhasil menuliskan namanya dalam sejarah klub setelah menjadi pemain termuda yang tampil mengenakan seragamnya.

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Mehia juga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Monchengladbach, dengan mencetak gol ke gawang Bayern Munich pada musim lalu.

Ia terus mencuri perhatian pada musim 2026-2027, di mana ia mencetak dua gol dan menciptakan satu assist dalam 8 pertandingan pertama di Bundesliga, hal yang membantunya menarik perhatian Klopp, dan mendapatkan kesempatan pertamanya bersama timnas senior, meski usianya masih muda.

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Mehia sebelumnya telah membela timnas Jerman di berbagai kelompok usia, hingga timnas U-21, sebelum dipanggil ke timnas senior.

Namun ia tidak masuk dalam daftar pemain saat menghadapi Serbia, pertandingan yang dimenangi Jerman dengan skor 3-1, setelah Klopp membawanya ke Beograd untuk mengenalnya lebih dekat, dan memperkenalkannya dengan atmosfer timnas, tanpa memberinya kesempatan bermain hingga saat ini.

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Timnas Jerman saat ini bersiap menghadapi Belanda, besok Senin di Berlin, pertandingan yang akan menentukan nasib Die Mannschaft di UEFA Nations League, di tengah persaingan dengan Yunani untuk memperebutkan tiket lolos kedua dari grup ke perempat final, setelah Belanda sebagian besar telah memastikan tiket pertama.